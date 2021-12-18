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Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti - Son Dakika

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

18.12.2021 09:44

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu atölyede görevlendirilen usta öğretici 6 kadın, bir yılda 3 milyon 745 bin adet cerrahi maske üretti.

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

AMASYA - Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu atölyede görevlendirilen usta öğretici 6 kadın, bir yılda 3 milyon 745 bin adet cerrahi maske üretti.

Salgının ilk günlerinde sağlık tesislerinde görev alan personel için dikiş makineleriyle gönüllü olarak koruyucu maske üreten Amasya Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 6 usta öğretici bir yıl önce Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan atölyenin yolunu tuttu. Makine ve ekipman desteğiyle hızlı şekilde seri üretime başlanan atölyede il genelindeki bütün okullarının ihtiyacı olan maskelerin ücretsiz tedariki sağlandı. Ayrıca fabrikalara maske satılmasıyla okulun döner sermayesine katkıda bulunuldu.

Atölyedeki üretim faaliyetlerini inceleyen Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, "Bir yılda 3 milyon 745 bin maske ürettik. Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz maske temin ediyoruz. Kazandırdığımız yeni makineyle de küçük çocuklarımız için de özel maske üretimine başladık." dedi.

Salgın sürecinin sonuna kadar maske üretiminin süreceğine değinen Coşkun, sonrasında bebek ve hasta bezi üretimi yapmanın planları arasında olduğunu belirtti.

Salgının ilk döneminde "Her maske, bir hayat, bir nefes" sloganıyla gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını hatırlatan usta öğretici Sebahat Kılıç, bir yıl önce taşındıkları bu atölyede sağlanan koşulların da etkisiyle virüse yakalanmadan üretimi sürdürdüklerini söyledi. Okul yöneticilerinin teknik desteğiyle 5 arkadaşıyla birlikte gün boyunca maske üreten Fatma Çetin ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti
Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Amasya, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti - Son Dakika Ekonomi


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