Milton Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milton Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

Pazartesi günü Meksika Körfezi'nde hızla şiddetlenen ve kategori 5 seviyesine ulaşan Milton Kasırgası, Güney Florida'da büyük bir endişeye yol açtı. Milton Kasırgası'nın, Tropikal depresyondan kategori 5 seviyesine 48 saat içerisinde çıkması rekor olarak nitelendiriliyor. Kasırganın 290 km/sa hızla esen rüzgarının hamlesinin 360 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor.

08.10.2024 09:10
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GÜCÜ ARTIYOR, FLORİDA'YA YÖNELİYOR

Milton Kasırgası, Meksika Körfezi'nde hızla güçlenerek potansiyel olarak yıkıcı bir kategori 5 fırtınaya dönüştü ve şu anda saatte 180 mil hıza ulaşan rüzgarlarla doğuya, Florida'ya doğru ilerliyor. Uzmanlar, çarşamba günü geç saatlerde Florida'nın Körfez Kıyısı'nda karaya ulaşması beklenen kasırganın, eyaletin geniş bir kesiminde ciddi tehdit oluşturacağını belirtiyor. Fırtına Florida'ya yaklaştıkça, özellikle batı kıyısında şiddetli fırtına dalgaları ve büyük yıkım riski bulunuyor.

FLORİDA'DA ZORUNLU TAHLİYELER

Milton Kasırgası'nın yaklaşmasıyla birlikte Florida eyaletinde geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Bölgedeki yetkililer, kasırganın etkilerinden korunmak amacıyla zorunlu tahliye kararları aldı. Eyalet genelinde 15 milyon kişi sel uyarısı altında, 11 milyon kişi ise tropikal kasırga riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı. Market raflarının boşaldığı görülen Florida'da, Helene Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışırken, Milton Kasırgası'nın tehdidi ile karşı karşıya kalmanın yarattığı stres ve endişe bölge halkını sarıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) tahminlerine göre, Milton Kasırgası çarşamba günü Florida'nın batı kıyılarına ulaştığında büyük yıkımlara yol açabilecek. NHC, kasırganın deniz sıcaklıklarının etkisiyle güçlenmeye devam ettiğini ve merkezdeki rüzgar hızlarının artabileceğini bildirdi. Ancak kasırganın karaya ulaşmadan önce göz duvarı değiştirme döngüsüne girebileceği ve bu süreçte rüzgar hızlarının bir miktar zayıflayabileceği öngörülüyor.

Bu tehlikeli durumun yanı sıra, Milton Kasırgası'nın ardından etkili olabilecek şiddetli fırtına dalgaları ve seller nedeniyle bölgedeki birçok ev ve iş yerinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, bu kasırganın Florida'nın batı kıyısı için kayıtlara geçen en yıkıcı fırtınalardan biri olma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, kasırganın yaratacağı olası yıkımlara karşı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) aracılığıyla kapsamlı hazırlık çalışmaları başlattı. FEMA, özellikle Helene Kasırgası'nın etkilerini hala hisseden bölgelerde enkaz kaldırma işlemlerini hızlandırarak Milton Kasırgası'nın zararını en aza indirmek için çalışıyor. Beyaz Saray, "Helene Kasırgası'nın etkilerinden geriye kalan enkaz, başka bir fırtınanın meydana gelmesi halinde yaşamlar ve geçim kaynakları için ek tehditler oluşturabilir," ifadelerini kullanarak duruma dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KASIRGA TEHDİTLERİ

NBC meteoroloğu John Morales, Milton Kasırgası'nın büyümesinin arkasında yatan nedenin iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğunu vurguladı. "Küresel ısınma, bu tür fırtınaların daha sık ve daha şiddetli hale gelmesine neden oluyor," diyen Morales, Meksika'nın Yucatán Yarımadası'nda kasırganın yolunda olan insanların çoğunun yetersiz kaynaklara sahip olduğunu ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Yoğun ilgi nedeniyle Ulusal Kasırga Merkezi'nin web sitesi pazartesi günü saat 17.00 sularında geçici bir süreliğine çöktü. Yetkililer, kısa süre sonra sitenin tekrar erişime açıldığını ve stabil durumda olduğunu duyurdu. Daha önce de yüksek etkili hava olayları sırasında benzer teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milton Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor - Son Dakika

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