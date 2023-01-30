EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı - Son Dakika
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EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı

30.01.2023 14:01

5 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'e geldi. Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanmasının öngörüldüğü, bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden yararlanamayacak.

EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.

SÜREYİ GEÇİRENLERE İNDİRİM UYGULANMAYACAK

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

BAŞKA İŞ YERİNE GEÇERSE İNDİRİM SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

İŞVERENİN DENEYİMLİ ELEMANI YİTİRMESİNE ENGEL OLUNMAK İSTENİYOR

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.

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EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı - Son Dakika
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