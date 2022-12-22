Asgari ücret zammı belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama bekleniyor

İşçi ve işverenin dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

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Milyonlar asgari ücret zammına odaklandı. 3 haftalık süreçte 3 kez bir araya gelen hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyondan uzlaşı çıkmadı. Taraflar ücret konusunda anlaşamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asgari ücretle ilgili teklifler değerlendirmeye alındı. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün tüm Türkiye ile paylaşılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜNÜ İŞARET ETTİ

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 9 BİN TL

Komisyonun son toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk kez işçi kesiminin teklifini açıkladı. Atalay, "Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR

Gazetecilerin, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." dedi.