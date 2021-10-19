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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor - Son Dakika

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor

19.10.2021 13:36

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zamlarında tahminler paylaşılıyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler neticesinde nihai karar verilecek. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.58'e çıktı. Buna göre, asgari ücretin 3.390 liraya çıkması bekleniyor. Enflasyonun üzerine yüzde 5'lik refah payı da eklenmesi gündemde. Bu durumda ise net asgari ücretin 3.550 lira olacak.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor ve ay sonunda nihai kararını açıklıyor. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak. Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

YÜZDE 25'LİK ZAM GÜNDEMDE

Enflasyon oranı eylül ayında yüzde 19,58'e çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret, en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, yüzde 25 zam yapılması halinde ise; yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ YÜKSEK

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemektedir. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor

Asgari Ücret, Enflasyon, Aralık, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ethem Çetim : 3550 tl mi el insaf :( herkesin çoluğu çocuğu var. Halkın % 70 i Türkiye'de asgari ücretle çalışıyor ve işverenler bunun üzerine çıkmıyor. Halkın nefes alabilmesi için en az 5000 tl olması gerekir. 2021 yılında gelen zamlardan haberiniz yok sanırım :( biraz olsun halkı düşünün Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor - Son Dakika
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