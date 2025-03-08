Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo

Geniş Video İzle

16,5 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesi ile ilgili tasarı pazartesi günü TBMM'ye sunulacak. Kulislerde 3 farklı zam senaryosu konuşulurken enflasyonla mücadele ve uygulanan sıkı para politikaları doğrultusunda 2025 yılı bayram ikramiyesinin 3500 TL ile 4000 TL arasında olması bekleniyor.

08.03.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyenin ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor.

2024'TE 3 BİN LİRA ALMIŞLARDI

Emekliler ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Yani emekliler 30 Mart öncesinde ikramiyelerini alacak. Bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin liraya yükseltilmiş, emekliler bayram öncesi 3 bin lira ikramiye almışlardı.

Kulislerde ise pazartesi günü için 3 senaryo üzerinde duruluyor;

  • Birinci senaryo emekli ikramiyelerine 500 lira zam gelmesi. Buna göre 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi emekliler 3500 TL alacak.
  • İkinci senaryo 750 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin 3750 TL ikramiye alması öngörülüyor.
  • Üçüncü senaryo ise 1000 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin bayram için 4 bin TL zam alacağı konuşuluyor.

4 BİN TL SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk'e YAK Parti yönetimin yaptığı toplantıda 3 bin liralık emekli ikramiyesine yüzde 33'Lük artışın yani 4 bin TL'nin ön plana çıktığını söyledi. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Masada 3 formül var 500 TL, 750 TL ve 1000 TL. 4 bin TL'lik ikramiye öne çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Acelexi72:
    Aman çok önemli , adam gibi enflasyon arttıkça bu zıkkımda artacak diyecek cesaretleri yok, sanki sadaka veriliyor, 20 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Artmazsa biteriz .Vereceğiniz zammın içine edeyim kafa buluyorlar emeklilerle.İyice dilenci pozisyonuna soktular insanları lanet olsun sizin yapacağınız ise 13 5 Yanıtla
  • Taner Uluel:
    üç kuruş para verecekler sızede malzeme çıktı ödeneseye kadar her gün haber yapıp üfürür durursunuz artık 15 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Emekliyi sanki dilenci beklentisi yapacak kadar müptezel misiniz.. 12 2 Yanıtla
  • mesut özerden :
    çok beklersiniz 7 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    4 bine Casio saat bile zor alınır.. 6 0 Yanıtla
  • Zafer DÖNMEZ:
    Adamlar bayram ikramiyesi artışı ile ilgili çalışmamız yok diyor siz ne yazıyorsunuz hâlâ faydalı birşey haber v.b yazında hayrınız olsun anlaşılan siz kendinize küfürettirmeyi seviyorsunuz haberci arkadaşlar 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
16:55 Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.