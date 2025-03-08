Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyenin ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor.
Emekliler ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Yani emekliler 30 Mart öncesinde ikramiyelerini alacak. Bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin liraya yükseltilmiş, emekliler bayram öncesi 3 bin lira ikramiye almışlardı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk'e YAK Parti yönetimin yaptığı toplantıda 3 bin liralık emekli ikramiyesine yüzde 33'Lük artışın yani 4 bin TL'nin ön plana çıktığını söyledi. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Masada 3 formül var 500 TL, 750 TL ve 1000 TL. 4 bin TL'lik ikramiye öne çıkıyor" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Ekonomi › Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo - Son Dakika
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