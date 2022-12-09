Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş

09.12.2022 14:30

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TBMM'de yaptığı açıklama ile büyük ses getirdi. SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması sebebiyle memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını söyleyen Bakan Bilgin, bazı evrakların ise kaybolduğunu belirtti.

2023'e sayılı günler kala çok sayıda Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Meclis Genel Kurulu'ndaki Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleri adeta oturuma damga vurdu.

"MEMURLAR TEK TEK DOSYA ÜZERİNDEN ARŞİV TARAMASI YAPTI"

SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle tam olarak kaç kişinin EYT kapsamında olduğunun net biçimde hesaplanamadığını kaydeden Bakan Bilgin, memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını, bazı evraklarınsa kaybolduğunu söyledi.

"EVRAKLARI BULUNAMIYOR"

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı; "EYT, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor.

"SÖZÜMÜ TUTARIM, OCAK AYINA DA SARKMAZ"

Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz, kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman inşallah, sözümü tutarım, ocak ayına da sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Meclis ile bunu paylaşacağım."

"İŞVEREN BİZE MALİ YÜKÜ VAR DİYOR"

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesinin bir diğer sebebinin de işveren talepleri olduğunu belirterek "EYT doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. İşveren tecrübeli çalışanımı kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mali yükü var diyor… Yaş sınırından bahsedenler oluyor. Öteleyin diyenler oluyor" açıklaması yaptı.

YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: BU İŞİ YÜZÜNÜZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRIRSANIZ,ISTANBULU ANKARA YI ADANAYI ANTALYAYI KAYBETTIĞİNIZ YETMEZ BU KEZ TÜM ULKEYI KAYBEDERSINIZ Cevap Yaz 32 3 Yayından Kaldır
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EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi BAKAN BİLGİN: EYT KONUSUNDA EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ BAKAN BİLGİN: EYT KONUSUNDA EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ

Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş - Son Dakika
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