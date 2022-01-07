Üye Girişi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi - Son Dakika

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi

07.01.2022 13:20

Adana'dan Osmaniye'ye giderken emniyet kemeri takmadığı için plakaya kesilen 144 lira ceza, Bahçe Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. Mahkemenin, "Ceza kişiye kesilir" diyerek iptal ettiği karar emsal niteliği taşıyor.

Tıbbi satış mümessili olan Aysun İşler, kendine ait eşinin kullandığı hafif ticari araçla Adana'dan Osmaniye'ye gitti. D-400 Karayolu'nda rutin kontrol yapan jandarma, aracı kullanan Burak İşler'in emniyet kemeri takmadığını tespit etti ve ceza tutanağını aracın plakası üzerinden düzenleyip 144 lira idari para cezası uyguladı.

CEZA YARGIYA TAŞINDI

Aysun İşler, durumu avukatı Bahar Dinç Örgen aracılığıyla yargıya taşıdı. Örgen, tebligatın ardından 16 Haziran 2021'de itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi. İtiraz dilekçesini dikkate alan Bahçe Sulh Ceza Hakimliği ise emsal bir kararla cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi. Kararda ayrıca idari yaptırım kararının, hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

"DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ"

Aysun İşler'in avukatı Bahar Dinç Örgen, "Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Sulh Ceza Hakimliği, Osmaniye, Bahçe, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi - Son Dakika Ekonomi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağında Maylo ile oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağında Maylo ile oynadı         
19:24
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağında Maylo ile oynadı
19:22 Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti
19:02 Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!
18:59 Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık
18:05 Tecavüz suçlamalarından hapiste olan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 19:30:06. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement