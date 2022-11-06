AK Parti'den milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak

06.11.2022 13:45

Katıldığı canlı yayında yılbaşında asgari ücrete yapılacak maaş zammıyla ilgili heyecan yaratan ifadeler kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, tahıl anlaşması, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti ve uyuşturucu iftirası gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin de son dakika açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, asgari ücret, EYT ve sosyal konut projelerine ilişkin bilgiler verdi.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK GELİŞME YAŞANACAK"

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen Başkent Kulisi programında ekonomiye dair mesajlar veren Kurtulmuş, "Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Seçimdeki birinci madde ekonomi. Ancak vatandaşımız şunu da gördü. Ekonomide içsel faktörlerden çok pandemi, savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerdeki artış yaşandı. İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak. TOKİ'nin sosyal konut projesini tam da konut projesi olmasının yanında sosyal bir projedir. Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor." dedi.

EYT'DEKİ ÇALIŞMALAR

Kurtulmuş EYT ile ilgili de "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Olmayacak duaya amin demeyiz. Mali disiplin konusunda disiplini korumaya devam ediyoruz. Kopenhag kriterlerinin altında tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
UKRAYNA SAVAŞI YENİ KRİZLERİ DE İNSANLIĞIN GÜNDEMİNE TAŞIDIĞI AŞİKARDIR UKRAYNA SAVAŞI YENİ KRİZLERİ DE İNSANLIĞIN GÜNDEMİNE TAŞIDIĞI AŞİKARDIR

Numan Kurtulmuş, Asgari Ücret, AK Parti, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Maratonda koşan Ekrem İmamoğlu'nun eşine söyledikleri gülümsetti
13:25 Son aylardaki yükselişe dikkat çekti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket...
13:13 Sınav merkezini bulmakta güçlük çeken genç KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
13:16 AK Parti'den milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak
12:33 Başına ateş ederek intihara kalkış kaymakam yoğun bakıma kaldırıldı
11:57 Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı sırada göle düştü.
11:25 KPSS sınavına kimlik yerine sürücü belgesiyle gidince 2 senesi heba oldu
11:21 Yozgat'ta Atatürk büstünü yaktığı iddia edilen saldırgan cezaevine gönderildi
10:48 Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi
10:19 Yargıtay emsal kararı açıkladı! Aracının kilometresini düşüren şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 14:23:13. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması: Alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement