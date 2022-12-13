Asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Hükümet kanadının ilk teklifi yapması bekleniyor - Son Dakika
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Asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Hükümet kanadının ilk teklifi yapması bekleniyor

13.12.2022 10:54

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Hükümet kanadının toplantıda 8 bin TL'nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için milyonların gözü komisyonun yarın yapılacak ikinci toplantısına çevrilmiş durumda. Daha sonraki takvim henüz belirlenmese de yıl bitmeden yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Ancak nihai rakamı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ifade ediliyor.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, "Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz" mesajını verdi. Asgari ücret için birçok rakam konuşulurken tarafların masaya oturacağı rakamlar da netleşti.

HÜKÜMET İLK TEKLİFİ SUNACAK

Ekonomi Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, bu kez teknik çalışmalar pek önem taşımıyor. Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı belirtiliyor. "Sırtımızda yumurta küfesi yok, içimize sinmeyen bir rakama imza atmayız" diyen TÜRK-İŞ'in komisyondaki heyetinin başkanı Pevrul Kavlak, "Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız, niye atmadığımızı da çıkacağız, kamuoyuna basına medyaya açıklayacağız" demiş ve kapıyı 7 bin 785 liradan açmıştı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira olurken, hükümet kanadının 8 bin TL'nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturacağı tahmin ediliyor.

TÜİK HESAPLAMASI BÜYÜK ROL OYNAYACAK

Bunda, TÜİK'in yapacağı hesaplama ana rollerden birini oynayacak. Ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin günlük kalori ihtiyacına ve bunu sağlamak ile deneli bir beslenme için gerekli gıdanın tutarına yönelik hesaplamalar geçmiş yıllarda komisyona sunuluyordu. TÜİK her ne kadar Türkiye geneli fiyatlar üzerinden oluşturduğu veri tabanını kullansa da zaten gıda fiyatlarındaki artış tüm yurtta yüksek seyrediyor.

TEŞVİKİN BİRAZ DAHA YÜKSELTİLMESİ GÜNDEMDE

Öte yandan hükümet kanadından gelecek ilk teklifle birlikte vergi ve diğer unsurlar dikkate alınarak ücretin yukarıya doğru gitmesi için çeşitli görüşmeler yapılacak. Ücreti yukarı çekmek için kullanılacak araçlar ise kamunun teşviki ile gelir vergisi düzenlemesi. Geçmiş yıllarda uygulanan teşvikin biraz daha yükseltilerek verilmesi de pazarlığa konu edilecek.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 14 bin lira olmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 14 bin lira olmalı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Hükümet kanadının ilk teklifi yapması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Hükümet kanadının ilk teklifi yapması bekleniyor - Son Dakika
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