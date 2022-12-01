Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

01.12.2022 00:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Taraflar asgari ücret pazarlığında takvimi belirleyecek.

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

"BİRLİKTE TAKVİME KARAR VERECEĞİZ"

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirdi. Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Bugün itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: Enflasyon tahribatını dikkate alan bir düzenleme yapacağız Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: Enflasyon tahribatını dikkate alan bir düzenleme yapacağız Bilgin: '(Asgari ücret) Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' Bilgin: '(Asgari ücret) Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Tisk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Düzce'de 13. kattan düşen gencin cesedini saatler sonra arkadaşları buldu
00:22 Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
00:01 Dünya Kupası'na kabusla başlayan Messi'li Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
23:55 Doğal gaza zam var mı? BOTAŞ tarife tablosunu yayımladı
23:50 Meclisten geçti! 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonları pasife alınacak
23:06 Jorge Jesus'tan transfer ve Cristiano Ronaldo açıklaması! Fenerbahçeliler heyecanlandı
23:01 Fed Başkanı tarih verdi! Faiz artışında frene basıyorlar
22:05 Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolüne imza atıldı
21:35 Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı
17:37 Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliğinde patlama! 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 01:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tüm gözler kritik toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement