Mısır'da Nükleer Santral Montajı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mısır'da Nükleer Santral Montajı Başladı

Rosatom, Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Santrali'nin 4. ünitesi için kor tutucu montajına başladı.

21.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Mısır'da inşa ettiği El-Dabaa Nükleer Santrali'nin 4. ünite kor tutucu gövdesinin montaj çalışmalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Mısır'daki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyan santralde, 4. ünite kor tutucu gövdesinin montaj çalışmalarına start verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, kor tutucunun, "3+ nesil" güç ünitelerinin temel güvenlik bileşenlerinden birisi olduğunu belirterek, "Mısır'da, Nükleer Enerji Günü'nün kutlandığı günde 4. ünitenin kor tutucusu kurulumuna başlamamız, sembolik bir anlam taşıyor. Mısır'daki ilk nükleer santralin dört ünitesinin tamamının inşa çalışmaları, tüm uluslararası gerekliliklere uygun olarak tüm hızıyla devam ediyor. Rosatom, projelerinin her birinde güvenliği her şeyin üstünde tutuyor ve Mısır'daki şantiye de bizim için bir istisna değil." ifadelerini kullandı.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat da El-Dabaa Nükleer Santrali projesinin sürekli denetim altında olduğunu ve tüm aşamaları tamamlayıp elektrik şebekesine bağlamak için çalışmaların programa uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

Enerji sektörünün enerji dengesi, güç üretim kaynaklarını çeşitlendirmek, yakıt tüketimini azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek için yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanma odaklı stratejiye sahip olduğuna değinen Esmat, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temel bir bileşeni olarak nükleer enerjinin barışçıl kullanımının ve özellikle elektrik üretiminde olmak üzere çeşitli sektörlerde hedeflere ulaşmanın önemli olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

Nükleer Santral, Enerji, Rusya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır'da Nükleer Santral Montajı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'da Nükleer Santral Montajı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.