Mısır'da Nükleer Santral Montajı Başladı

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Mısır'da inşa ettiği El-Dabaa Nükleer Santrali'nin 4. ünite kor tutucu gövdesinin montaj çalışmalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Mısır'daki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyan santralde, 4. ünite kor tutucu gövdesinin montaj çalışmalarına start verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, kor tutucunun, "3+ nesil" güç ünitelerinin temel güvenlik bileşenlerinden birisi olduğunu belirterek, "Mısır'da, Nükleer Enerji Günü'nün kutlandığı günde 4. ünitenin kor tutucusu kurulumuna başlamamız, sembolik bir anlam taşıyor. Mısır'daki ilk nükleer santralin dört ünitesinin tamamının inşa çalışmaları, tüm uluslararası gerekliliklere uygun olarak tüm hızıyla devam ediyor. Rosatom, projelerinin her birinde güvenliği her şeyin üstünde tutuyor ve Mısır'daki şantiye de bizim için bir istisna değil." ifadelerini kullandı.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat da El-Dabaa Nükleer Santrali projesinin sürekli denetim altında olduğunu ve tüm aşamaları tamamlayıp elektrik şebekesine bağlamak için çalışmaların programa uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

Enerji sektörünün enerji dengesi, güç üretim kaynaklarını çeşitlendirmek, yakıt tüketimini azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek için yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanma odaklı stratejiye sahip olduğuna değinen Esmat, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temel bir bileşeni olarak nükleer enerjinin barışçıl kullanımının ve özellikle elektrik üretiminde olmak üzere çeşitli sektörlerde hedeflere ulaşmanın önemli olduğuna işaret etti.