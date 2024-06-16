Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi

Ekonomi

Asırlık değirmenler zamana yenik düşüyor

Mısır ekimi azalınca işleri de iyice düşüşe geçti

TRABZON - Bir zamanlar özellikle kırsal kesimlerde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren su değirmenleri, son zamanlarda mısır ekimi azalmasıyla birlikte sayıları hızla düşüşe geçti.

Günümüzde mısır ekimi pek olmadığından işlerinin çok azaldığını belirten 59 yaşındaki Halil İbrahim Alemdar, değirmenciliğin artık bitme noktasına geldiğini belirtti.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Erenler Mahallesinde 1930 yılında yapılan değirmeni babasının vefatından sonra kendisi işletmeye başladığını kaydeden Alemdar, mısır ekimi olmayışından dolayı işlerinin artık bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 40 yıl önce işlerinin çok iyi olduğunu ancak son yıllara doğru işlerin hızla düşüşe geçtiğini belirten Alemdar, " Çocukluk yaşımdan beri bu mesleği yapıyorum. Babam vefat ettikten sonra değirmeni ben işletmeye başladım. Değirmen 1930 yılında yapıldı bende ikinci kuşak olarak mesleği sürdürüyorum. 40 yıl önce işlerimiz çok iyi idi ancak zamanla düşüşe geçti. Şuanda ise neredeyse bitme durumuna geldi. Sebebi, mısır eken yok çoğu fındık ekti hazır yiyecekler çıktı dolayısıyla bizim işlerimiz de geriledi. Genellikle mısır öğütürüz arada buğday da gelir ancak şimdi buğday da pek yok. Değirmen sayısı sadece bizim burada değil Türkiye genelinde de azalıyor diye düşünüyorum. Trabzon'da bir elin parmağını geçmeyecek kadar değirmen sayısı azaldı diyebiliriz. 40 yıl önce sayımız çoktu sadece bu civarda 8 tane değirmen vardı. Bizden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Benden sonra tamamen biter. Çocuklarım var ama bu mesleğe eğilimleri yok. Bu mesleği yapan aç kalmaz ama ileri de pek gidemez. Çünkü mısır eken olmadığı için ekonomik olarak fazla getirisi olmuyor.