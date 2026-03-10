Mısır, Ekonomik Destekleri Uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır, Ekonomik Destekleri Uzatıyor

10.03.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, İran savaşının ekonomik etkileri nedeniyle sosyal destek ve asgari ücreti artırmayı planlıyor.

Mısır hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan bölgesel gelişmelerin etkileriyle başa çıkmak amacıyla yaklaşık 15 milyon aileye verilen nakit desteğin süresini uzatma ve asgari ücreti artırma yönünde adım atmayı planladığını açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında hükümetin bölgedeki askeri gerilimin ekonomik etkileriyle başa çıkmak için geçici ve istisnai tedbirler içeren bir dizi karar aldığını kaydetti.

Mısır hükümetinin İran ile başlayan savaşın ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla bazı sosyal destekleri uzatma ve ücret artışlarını gündeme alma kararı aldığı belirtilirken, Medbuli gelişmelerin ardından kriz yönetimi için merkezi bir komite oluşturulduğunu ifade etti.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Medbuli, savaşın ardından petrol fiyatlarının varil başına 69 dolardan 120 dolara kadar yükseldiğini, basın toplantısı öncesinde ise 92-93 dolar seviyelerine gerilediğini söyledi.

Hükümetin kısa süre önce açıkladığı sosyal destek paketine de değinen Medbuli, yaklaşık 15 milyon dar gelirli ailenin yararlandığı 400 Mısır lirası tutarındaki nakit desteğin ramazan ayı ve ramazan bayramı için planlandığını ancak ödemenin iki ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Ekonomi, Enerji, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır, Ekonomik Destekleri Uzatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:54:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Mısır, Ekonomik Destekleri Uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.