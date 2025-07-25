MKE, 818 Milyon Dolarlık Yatırımla Geleceğin Savunma Sanayisini İnşa Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

MKE, 818 Milyon Dolarlık Yatırımla Geleceğin Savunma Sanayisini İnşa Ediyor

MKE, 818 Milyon Dolarlık Yatırımla Geleceğin Savunma Sanayisini İnşa Ediyor
25.07.2025 13:57
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MKE Genel Müdürü Keleş, IDEF 2025'te yeni ürünlerle geleceğin MKE'sini tanıttı. 818 milyon dolarlık yatırımla, savunma sanayisinde öncü rol oynadıklarını belirtti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, gerek üretim altyapılarını geleceğe hazırlamak gerekse üretim kapasitelerinin katlanarak artmasını sağlamak amacıyla Ankara, Kırıkkale ve Samsun'da başlattıkları yatırımlarla geleceğin MKE'sini inşa ettiklerini belirterek, "818 milyon dolarlık yatırımla savunma sanayisi alanında birinci olan şirketimiz, tüm sektörler bazında ise en büyük üçüncü yatırımı yaparak ülkemiz ekonomisine katkı sunan öncü rol üstlenmiştir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

IDEF 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte, MKE tarafından yeni ürün tanıtımları gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde, MKE Genel Müdürü Keleş ve genel müdür yardımcıları tarafından, devam eden çalışmalar, gelecek vizyonu ve yeni ürünlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Keleş, burada yaptığı konuşmada, değişen, gelişen ve ezber bozarak fark yaratan MKE'nin geleceğini ilk kez tüm kamuoyu önünde IDEF 2025'te sergilediklerini belirtti.

Bu nedenle bu IDEF'in kendileri için çok farklı ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Keleş, "15. yüzyıldan günümüze farklı ünvanlar altında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, bu yıl 75. yılını MKE çatısı altında kutladığımız şirketimizin stratejik ve yapısal dönüşümünün güçlü yansımalarını IDEF 2025 standımızda sergilemekten gurur duyuyoruz. Geleceğin MKE'si burada sizlerin huzurunda yükseliyor." diye konuştu.

Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek üretim altyapımızı geleceğe hazırlamak gerekse üretim kapasitemizin katlanarak artmasını sağlamak maksadıyla Ankara, Kırıkkale ve Samsun'da başlattığımız yatırımlarımızla geleceğin MKE'sini inşa ediyoruz. 818 milyon dolarlık yatırımla savunma sanayisi alanında birinci olan şirketimiz, tüm sektörler bazında ise en büyük üçüncü yatırımı yaparak ülkemiz ekonomisine katkı sunan öncü rol üstlenmiştir. Yalnızca üretim ve kapasite yatırımlarıyla değil insan kaynakları, bilgi teknolojileri, AR-GE ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği stratejik ve yapısal dönüşümlerle birlikte bu değişimi 360 derece ele almaktayız."

"Dünyanın önde gelen savunma sanayisi tedarikçisi konumuna emin adımlarla yürüyoruz"

İlhami Keleş, şimdiye kadar 100'den fazla ülkeye ihracat başarısına ulaşan şirketlerinin, geçen sene 1,2 milyar dolar cironun yanında, 16 kat artarak rekor kıran 640 milyon dolarlık ihracatıyla, dünyanın en önde gelen savunma sanayisi tedarikçisi konumuna emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

IDEF'te Endonezya ile imzaladıkları Denizhan Milli Deniz Topu ihracatı anlaşmasıyla Türkiye'nin, bundan 5-10 yıl önce dışarıdan tedarik edemediği ve çok kısıtlı üretim kabiliyetine sahip olduğu deniz topunu artık üreterek Mavi Vatan'ın yerli ve milli gemilerini donatmakla kalmayıp, yurt dışına ihraç etme seviyesine yükseldiğini aktardı.

Keleş, "Ülkemiz kabiliyetleri içerisinde yer almayan, dünyada çok kritik ileri teknolojileri çalışmak üzere kurduğumuz AR-GE merkezimiz ve 3 üniversitede açtığımız AR-GE ve teknoloji ofisleriyle 150'den fazla AR-GE projesini yürüterek bir bir hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemize örnek teşkil edecek şekilde başlattığımız dersliksiz okul projesini bu eğitim öğretim döneminde hayata geçirerek ülkemize ve sektörümüze eşsiz katkılar sunacağız." dedi.

İnsan kaynağına yaptıkları yatırımların sonucunda, uluslararası olarak toplamda 5 alanda en iyi işveren ve insan kaynakları ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz 360 derece stratejik ve yapısal dönüşümün yansıması olan bu IDEF'te karşınızda MKE Tolga Dron Savunma Sistemi, Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, BARKIN Dolanan Mühimmat Ailesi, Farklı Tip ve Özellikle Akıllı Dron Ailesi, Köstebek Mikrodalga Yer Altı Gözetleme Aracı ve KBRN ekipmanlarımızla oluşan en yeni AR-GE ürünleriyle, dünyada menzili, dağılımı ve hafifliğiyle ön plana çıkan keskin nişancı tüfeklerimizle, gelişmiş mühimmat ve tapalarımızla gücü yeniden tanımlayarak ezber bozan bir MKE olarak karşınızdayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MKE, 818 Milyon Dolarlık Yatırımla Geleceğin Savunma Sanayisini İnşa Ediyor - Son Dakika

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