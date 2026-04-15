MKE Yatırımlarına Yerinde İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MKE Yatırımlarına Yerinde İnceleme

MKE Yatırımlarına Yerinde İnceleme
15.04.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MKE tesislerindeki yatırımları ve modernizasyon çalışmasını inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) çeşitli tesislerinde yürütülen yatırım, modernizasyon ve üretim altyapısına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, üretim altyapısından AR-GE çalışmalarına kadar farklı alanlarda devam eden faaliyetler değerlendirildi. Açıklamada, sahada yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücünü, tedarik kabiliyetini ve stratejik dayanıklılığını daha da ileri taşıdığı vurgulandı.

Haluk Görgün, ziyarete ilişkin açıklamasında, MKE'nin sahip olduğu köklü üretim tecrübesiyle savunma sanayisi ekosisteminde kritik bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirterek, SSB ile MKE arasındaki işbirliğinin, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yerli savunma sanayisinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

SSB yaklaşımının net olduğuna işaret eden Görgün, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistemlerin en doğru zamanda, yüksek güvenilirlikle ve mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla karşılanmasının temel hedef olduğunu belirtti.

Görgün, MKE'nin yürüttüğü yatırımların da bu hedefin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, sahada gözlemlenen gelişimin Türkiye'nin ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, kriz dönemlerinde üretim çevikliğini koruyabilen ve uluslararası alanda güvenilir çözüm ortağı olabilen bir kapasiteye doğru ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

Savunma sanayisindeki başarının, güçlü insan kaynağı, disiplinli çalışma anlayışı ve kurumsal kararlılığın ortak ürünü olduğunu belirten Görgün, "MKE yönetimini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi ve sahada emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Görgün, önümüzdeki dönemde de MKE ile yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini, savunma sanayisinde üretim sürekliliği, teknolojik gelişim ve güçlü altyapı hedefleri doğrultusunda atılan adımların desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKE Yatırımlarına Yerinde İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:41:32. #7.12#
SON DAKİKA: MKE Yatırımlarına Yerinde İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.