Mobil Ürün Takibi Sürdürülüyor

Kütahya'nın Sırören Köyü'nde, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında yürütülen saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız devam ediyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, parsel ve ürün bilgilerinin doğrulanmasına yönelik kontroller titizlikle sürdürülüyor. Sahada elde edilen verilerin doğruluğu ve güncelliği büyük bir hassasiyetle takip edilirken, kayıt sistemlerinin güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, tarımsal üretim verilerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerek, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında sahadaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA