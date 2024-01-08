Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023'te 7 milyar 983 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, TİM verileri kapsamında 2023'te toplam ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 0,6'lık artışa 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Global ekonomide yaşanan enflasyon dalgası, Avrupa'da yaşanan sipariş duraklamaları ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ihracatta yaşanan zorluklara direnen ve üretmeye devam eden mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de??????? aralıkta 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2023 yılının tamamında 7 milyar 983 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sadece bizim için değil, tüm sektörler için oldukça zorlayıcıydı. Hem üretimde hem de ihracatta birçok zorlukla karşılaştık. Ancak dinamik yapımız ve artan üretim hacmimizle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Bu süreçte hem depremler hem komşu ülkelerimizde gerçekleşen gerilimler hem de global ekonomideki dalgalanmalar bizleri olması gerekenden daha fazla zorladı. Ancak sektör olarak uluslararası arenada gerek fuarlar gerekse ülke ziyaretleriyle pazar payımızı korumaya gayret ettik. Yaşadığımız zorluklara rağmen 2023'ü en verimli şekilde tamamlamaya çalıştık, şimdi 2024'e odaklanıyoruz. Yıl boyunca gerçekleşecek uluslararası fuar ve çeşitli organizasyonlara sektör temsilcilerimizle katılarak ihracatımızı artırmaya gayret edeceğiz. 2024'te xülke ziyaretlerimiz de devam edecek. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde üreticilerimizin yeni işbirliklerine fırsat bulabilmeleri için zemin hazırlayacağız."

İhracattan en yüksek payı Irak aldı

Verilen bilgiye göre, 2023'te Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından en yüksek payı 1 milyar 38 milyon dolarla Irak aldı. Yıl boyunca zirvedeki yerini koruyan Irak'ı 385 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Almanya'ya 334 milyon, Birleşik Devletler'e 315 milyon ve Libya'ya 298 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracat gerçekleştirilirken listenin devamında İran, Fransa, Fas ve Gürcistan yer aldı.

2023 boyunca mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 28,13 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen ihracat rakamı 237 milyon dolar oldu.

İhracattan aldığı payı yüzde 3,14'le Fas'ın ardından en çok artıran ülkeler arasında yer alan Gürcistan'a ise 219 milyon dolarlık ihracat yapıldı.