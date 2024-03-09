Mobilya Sektörü 2024'ün İlk 2 Ayını Başarıyla Tamamladı

Mobilya üreticileri sitesi Modoko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörünün 2024'ün ilk 2 ayını başarıyla tamamladığını belirterek, "En çok Irak'a, Almanya'ya, ABD'ye, Fransa'ya ve Romanya'ya ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörü, 2023'ü 4,6 milyar dolar ihracatla kapattı.
2024 için minimum 5 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektör, yıla hızlı bir giriş yaptı. Sektör, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,8 artırarak 706,2 milyar dolarlık bir ihracata imza attı.
"Mobilya sektörümüz 2024'ün ilk 2 ayını başarıyla tamamlandı"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çalışkan, mobilya sektörünün şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 ihracat artışı gerçekleştirerek 366,1 milyon dolar ihracat yaptığını aktardı.
Çalışkan, "200 ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörümüz 2024'ün ilk 2 ayını başarıyla tamamlandı. En çok Irak'a, Almanya'ya, ABD'ye, Fransa'ya ve Romanya'ya ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı Irak'ta yüzde 58,77, ABD'de de yüzde 23,56 ile dikkat çekici bir büyüme yakaladık. ABD, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir pazar. Katma değerli ihracatta kilogram başına 4 doların üzerinde ihracata imza atıyoruz. ABD'ye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek kısa vadede mümkün." açıklamalarında bulundu.
Yatırımlar konusunda artan maliyetler karşısında üreticilerin "bekle, gör, ona göre hareket geç" bakış açısında olduklarının altını çizen Çalışkan, mobilya sektöründeki ölçek sorununa da dikkati çekti.
Çalışkan, mobilya sektörü özelinde verimliliğin arttırılabilmesi için haksız rekabetin ortadan kalkması ve firma kurulumlarıyla ilgili belli standartların getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Almanya'da 10 bin mobilyacının Türkiye'deki 45 bin mobilyacıdan nasıl daha fazla üretim yaptığının incelenmesi lazım. Hem sektörün güçlenmesi hem merdiven altının ortadan kalkması hem verimsiz iş gücünün daha faydalı kullanılabilmesi için sektöre girişin belli standartlara bağlanması şart. Sektörel bazda organize sanayi bölgelerinin yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt dışında satış merkezleri, yani sektörel AVM'ler kurulmalı. Türkiye'de en büyük sorunlardan biri de sektör oyuncularının bir araya gelmektense birbiriyle rakip olup sektör sorunlarını çözme, sektörü büyütme yerine tekil hareket etmeleri. Oysa bir araya gelip ortak projeler üretebilmeliyiz."
Son Dakika › Ekonomi › Mobilya Sektörü 2024'ün İlk 2 Ayını Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine olumlu etki yapacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonu düşürmenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inanılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?