Mobilya Üreticileri ve Mağazaları İade ve Değişim Talepleri Nedeniyle Zarar Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya Üreticileri ve Mağazaları İade ve Değişim Talepleri Nedeniyle Zarar Görüyor

Mobilya Üreticileri ve Mağazaları İade ve Değişim Talepleri Nedeniyle Zarar Görüyor

Perakende satışları artan mobilya üreticileri ve mağazaları, son yıllarda artan iade ve değişim talepleri nedeniyle ciddi zararlara uğruyor. Üreticiler, müşterilerin keyfi sebeplerle iade ve değişim taleplerinde bulunduğunu belirterek tüketici hakem heyetinin yanlış kararlar aldığını öne sürüyor. Mobilya sektöründe e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte iade ve değişim talepleri hızla artmıştır. Üreticiler, tüketici hakem heyeti bilirkişilerinin yeterli bilgiye sahip olmadığını ve kusur tespitlerinde yanlış kararlar verdiğini iddia etmektedir.

25.05.2024 09:36
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Perakende satışları artan mobilya üreticileri ve mağazaları son yıllarda artan iade ve değişim talepleri nedeniyle ciddi zararlara uğruyor. Birçok müşterinin ürünleri keyfi sebeplerle iade ve değişim talebinde bulunduğunu söyleyen üreticiler, tüketici hakem heyetinin de incelemelerinin yetersiz olduğunu belirterek yanlış kararlara imza attığını öne sürüyor.

Mobilya sektöründe e-ticaret kullanımının da yaygınlaşmasıyla, müşterilerin iade ve değişim talebi son yıllarda hızla arttı. Mobilya üreticilerinin iddiasına göre müşteriler, görüp beğenerek aldıkları ürünleri, kullanıcı hatası olmasına rağmen iade ve değişim talebinde bulunuyor. İade edilen ürünün nakliye maliyetinin yanı sıra kullanılmış olmasından kaynaklı tekrar satılamayacağını söyleyen üreticiler, tüketici hakem heyeti bilirkişilerinin kusur tespiti noktasında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından, yanlış kararlar aldıklarını belirtiyor.

Kusur tespitlerini meslek okulu öğretmenleri yapıyor

Bursa Marangozlar ve Benzerleri Odası Başkanı Cemil Vardar, "2018'de göreve geldiğimizde, Tüketici Hakem Heyeti'nden gelen şikayetler odamıza iletiliyordu. Bu şikayetleri meslektaşlarımız ile birlikte değerlendiriyorduk. Ürünleri denetleyip, bilirkişi masamızda toplantı yapıp, kusurun nerede olduğunu esnaf arkadaşlarımız ile birlikte masaya yatırıp sorunları çözüyorduk. 2020'den sonra yapılan değişiklikle artık biz değil meslek liselerindeki öğretmenler bu işi üstlendi. Meslektaşlarımız, ustalarımız, zanaatkarlarımız varken okulda öğretmenlik yapan bir kişinin doğru tespit yapması imkansız. Mesleğin içinde değil sadece öğretim üyesi. Biz çekirdekten yetişen insanlarız . Mobilyada, koltukta, yatakta tüm meslek erbaplarımız ile birlikte sorunların, kusurların çok daha doğru tespitini gerçekleştiririz. Biz bu eski düzenlemenin geri getirilmesini istiyoruz. Bunun için Bursa Marangozlar ve Benzerleri Odası olarak gerekli yerlere sorunlarımızı ilettik. İnşallah bu hatadan çok çabuk dönülecek" ifadelerini kullandı.

"Şartsız değişim talebi, üreticiye darbe vuruyor

BTSO Halı ve Mobilya Perakende Komitesi Başkanı Serkan Feytek, "Perakende sektöründe nihai tüketici, ürünü görerek, beğenerek alıyor. Mağazalar ürünü satarken bazı tavizler vererek müşterinin istediği tarzda modeli geliştiriyor. Müşteri ürünü teslim aldıktan 15-20 gün sonra 'bu benim istediğim gibi olmamış' diyerek mağazaya kayıtsız şartsız iade etmek istiyor. Bu da inanılmaz derecede mağazacıları rahatsız ediyor. Üretim ve sevkiyat maliyetleri çok yüksek olduğu için kar oranı da az olduğundan zarar görüyorlar ve bunun önüne geçmek istiyoruz. Tüketici hakem heyeti önceden gelen şikayetleri Bursa Marangozlar ve Benzerleri Odası tahkim heyetine sunardı. Onlar da işin erbapları ile beraber boya kusuru varsa boyacıyla, döşeme hatası varsa döşemeciyle müşteriye giderek hatayı tespit ederdi. Hata kullanıcı hatasıysa belirtilirdi, üretim hatası varsa hata giderilirdi. Ne tüketici ne de üretici üzülmez, adaletli olurlardı. Şu anda benim bildiğim kadarıyla meslek liselerinin emekli öğretmenleri ve mevcut bilirkişilere görev veriliyor. Bunlar üretici değil, sadece öğretmen ve teorik olarak eğitim görmüş kişilerin kararıyla iadeler oluyor. Bu tarz iadeler hem mağazacıyı hem de üreticiyi ciddi manada üzüyor. Çünkü birçok karar yanlış veya müşteri arzusuna istinaden veriliyor. Mobilya sektöründe tüm meslektaşlarım internet satışları için platformlar kuruyor. Ürünlerini internet sitelerinde yayınlayarak satıyorlar. Tüketiciler ürünleri beğenerek alıyor. Ürün evlerine gittiğinde birçoğunu tenzih ediyorum ama ürün birkaç gün kullanılıp sonrasında vazgeçilerek iade ediliyor. Mobilya ürünleri metreküp bazında çok yer kapladığı için sevkiyat maliyeti de bir hayli yüksek oluyor. Geri iadelerinde de aynı bedeli ödediklerinden dolayı meslektaşlarımız e-ticareti çok arzulamalarına rağmen satış yapamıyorlar. E-ticaret korkulu rüyaları oldu. Gerekirse bununla alakalı bir platform kurulup ürünün gerçekten hatalı olduğunu, istedikleri ürün olmadığı ispatlama şartı getirilirse bu sektör e-ticarette sürdürülebilir konuma gelebilir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Tüketici Hakem Heyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya Üreticileri ve Mağazaları İade ve Değişim Talepleri Nedeniyle Zarar Görüyor - Son Dakika

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