Mondihome Fransa'da İkinci Mağazasını Açtı

Mondihome, yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında Fransa'daki ikinci mağazasını Sausheim'de hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yenile Hayatı" mottosuyla koleksiyonlarını kullanıcılarla buluşturan Mondihome, Fransa'daki yeni mağazasıyla uluslararası alandaki varlığını güçlendirdi.

Sausheim'deki mağazanın açılışına Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Murat Mustafa Onart, Mulhouse Diyanet Başkanı Satılmış Çaycı, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özcan Özyurt, Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

Fransa, İsviçre ve Almanya bölgesine yakın konumuyla Sausheim Mondihome mağazası, yalnızca Sausheim'in değil, çevre bölgenin de önemli mobilya alışveriş noktalarından biri olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, açılışını gerçekleştirdikleri mağazanın Fransa'ya açtıkları 2. mağaza olduğunu belirtti.

Yıldırım, Sausheim Mondihome mağazasnın kurumsal kimliği ve geniş ürün yelpazesiyle Fransa Sausheim bölgesinin en çok tercih edilen adreslerinden biri olacağına inandıklarını kaydederek, "Fransa'yı, Mondihome için yalnızca bir pazar olarak değil, aynı zamanda global vizyonumuzu daha ileriye taşıyacağımız bir merkez olarak görüyoruz. Burada yenilikçi, çözüm odaklı ve modern tasarımlarımızla sektöre değer katmaya ve markamızın üstün kalite misyonunu temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.