Motorinde ÖTV Sıfırlandı - Son Dakika
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Motorinde ÖTV Sıfırlandı

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Motorinde özel tüketim vergisi, Ağustos sonuna kadar sıfırlandı; Eylül'de kademeli artacak.

Motorinde uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), Ağustos sonuna kadar sıfırlandığı gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı akaryakıt istasyonları indirimi sabah saatlerinde yansıtmaya başladı.

"Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Motorinde uygulanan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandığı belirtilirken, Eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılacağı ifade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanması ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin sıfırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı akaryakıt istasyonları indirimi sabah saatlerinde yansıtmaya başladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ağustos, Enerji, Eylül, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorinde ÖTV Sıfırlandı - Son Dakika

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