Motorine 2,95 TL İndirim Bekleniyor - Son Dakika
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Motorine 2,95 TL İndirim Bekleniyor

Motorine 2,95 TL İndirim Bekleniyor
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Motorin fiyatlarında bu gece yarısı 2,95 TL indirim bekleniyor, ÖTV kesintisi etkili olabilir.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, peş peşe zamların ardından indirim göründü. Sektör kaynakları, bu gece yarısı 2 TL 95 kuruş indirim beklendiğini belirterek, "Devlet, ÖTV kesintisi yaparsa pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak" dedi. Kaynaklar, motorine en son yapılan 4,20 TL'lik zamma işaret ederek, "Bu tutarın yarısı yerine 1,27 TL'si ÖTV'den karşılandı. Çünkü, ÖTV kalmadı ya da sıfırlandı. 4,20 TL de pompa satış fiyatlarına zam olarak yansıdı. Devletin, bu nedenle 2,95 TL'yi pompaya indirim olarak yansıtması olası. Bugün saat 16.00'da indirim olup olmayacağı belli olur" ifadesini kullandı.

ABD ile İran'ın, Basra Körfezi'nde askeri saldırıya başvurmaktan kaçınmasının ardından, petrol fiyatları sert biçimde geriledi. 100 doları aşan Brent petrol, halen 86-87 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da bir miktar geriledi. Geçen hafta içinde bin 290 dolara kadar çıkan motorinin tonu, bin 197 dolara düştü.

Rusya'nın, motorin ihracatının piyasa koşullarının normale dönmesiyle kaldırılacağı açıklaması da fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorine, bu gece yarısı 2 TL 95 kuruş indirim göründü. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Devlet, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni eşel mobil uygulamasına ilişkin kararı işletir ve ÖTV kesintisi yaparsa pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak" dedi.

Kaynaklar, motorine en son yapılan 4,20 TL'lik zamma işaret ederek, "Eşel mobil uygulaması gereğince bu tutarın yarısı yerine 1,27 TL'si ÖTV'den karşılandı. Çünkü, ÖTV kalmadı ya da sıfırlandı. 4,20 TL de pompa satış fiyatlarına zam olarak yansıdı. Devletin, bu nedenle 2,95 TL'yi pompaya indirim olarak yansıtması olası" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, bugün saat 16.00'yı bekleyeceklerini belirterek, "TÜPRAŞ, bu saatte yeni fiyatları dağıtım şirketlerine bildirecek. İndirim olup olmayacağı ya belli olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Enerji, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 2,95 TL İndirim Bekleniyor - Son Dakika

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