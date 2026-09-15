Motorine 6 lira 62 kuruş zam geldi, litre fiyatı birçok ilde 100 liraya dayandı - Son Dakika
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Motorine 6 lira 62 kuruş zam geldi, litre fiyatı birçok ilde 100 liraya dayandı

Motorine 6 lira 62 kuruş zam geldi, litre fiyatı birçok ilde 100 liraya dayandı
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Motorinin litresi bugün gelen 6 lira 62 kuruşluk zamla birçok ilde 100 liraya dayandı. Hakkari'de 98 lira 40 kuruşa çıkan fiyat, büyükşehirlerden İzmir'de 96 lira 98 kuruşa yükseldi.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorin rekordan rekora koşuyor. Motorinin litresi, bugün gelen 6 lira 62 kuruşluk zamla birlikte birçok ilde 100 liraya dayandı. Dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilmekle birlikte Hakkari'de bir litre motorinin fiyatı 98 lira 40 kuruşa çıktı. Üç büyükşehirden İzmir ise Ankara ve İstanbul'un önünde yer alıyor. İzmir'de, bir litre motorinin fiyatı 96 lira 98 kuruşa yükseldi.

Küresel riskler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin peş peşe zamlanıyor ve tüm zamanların fiyat rekorunu kırıyor. Benzin 80 lirayı aşarken, motorinin litresi de bugün gelen 6 lira 62 kuruşluk zamla birlikte birçok ilde 100 liraya dayandı.

Hakkari'de bir litre motorinin fiyatı 98 lira 40 kuruşa, Van'da 98 lira 32 kuruşa, Elazığ'da 98 lira 38 kuruşa, Erzurum'da 97 lira 77 kuruşa, Giresun'da 97 lira 52 kuruşa, Kahramanmaraş'ta 97 lira 69 kuruşa, Trabzon'da 97 lira 43 kuruşa ve Konya'da 97 lira 88 kuruşa çıktı.

Üç büyükşehirden Ankara'da 96 lira 69 kuruşa, İstanbul'da 95 lira 59 kuruşa ve İzmir'de 96 lira 98 kuruşa yükseldi. Antalya, büyükşehirler içinde en pahalı motorini satıyor; bu ilde motorinin litre fiyatı 98 lira 4 kuruş oldu.

RAFİNERİ VE ULAŞIM ETKİSİ

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, illerin rafineriye uzaklığının motorin ve benzinin litre fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, "Rafineriye uzaklık ve ulaşım maliyetleri doğal olarak akaryakıt satış fiyatlarını, bazı illerde kuruş düzeyinde artırıyor" dedi.

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ve benzinin ton fiyatının yükselmeye devam ettiğini kaydederek, "Bu tabii, yeni zamları tetikleyebilir. 100 lira ve ötesi de görülebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Hakkari, Ulaşım, Enerji, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 6 lira 62 kuruş zam geldi, litre fiyatı birçok ilde 100 liraya dayandı - Son Dakika

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