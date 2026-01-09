Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
Ekonomi

Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
09.01.2026 14:40  Güncelleme: 14:59
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki gerilime nedeniyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 93 kuruş indirim geliyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 53 lira 45 kuruşa, Ankara'da 54 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 53 lira 40 kuruşa gerileyecek.

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapılması beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 53 lira 45 kuruşa, Ankara'da 54 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 53 lira 40 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

İstanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    dev indirim dediğin 0,90 TL 0 0 Yanıtla
  • k75yyjqbjh k75yyjqbjh:
    1,40 ? olacak indirimi nasıl bu rakama indirdiniz? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
