Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi - Son Dakika

Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi

Son Güncelleme: 14.09.2023 08:12

Motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 65 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litresi 39 lirayı aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine okkalı bir zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 65 kuruş arttı.

LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 38 lira 52 kuruşa, Ankara'da 39 lira 50 kuruşa, İzmir'de 39 lira 22 kuruşa çıktı.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI

Dün de motorine 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından motorinin litresi ilk kez 40 lirayı aştı.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi - Son Dakika
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