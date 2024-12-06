MTOSB Türkiye\'nin 8. En Katkı Veren OSB\'si

Ekonomi

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen 'OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 'En çok katkı veren 8. OSB'si' oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve sanayicilerin katıldığı törende, 12 farklı kategoride 67 firmaya ve 10 organize sanayi bölgesine plaket takdim edildi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 'En çok katkı veren OSB' sıralamasında 8. OSB olurken, MTOSB'de faaliyet gösteren 3 firma da 4 dalda ödüle layık görüldü.

Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyen yapısı ile kentimizin sanayi lokomotifi olmaya devam ediyor. Türkiye çapında 8. organize sanayi bölgesi seçilmemizde emeği geçen tüm sanayicilerimizi, müteşebbis heyetimizi, yönetim kurulumuzu ve bölge müdürlüğü ekibimizi kutluyorum. Bu başarılar kolay kazanılmıyor. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımla, bu ödülü Mersin adına aldık" dedi. - MERSİN