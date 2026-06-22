TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi - Son Dakika
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TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi

TSO adayı Duyan\'dan Derik ve Mazıdağı\'na temsilcilik müjdesi
22.06.2026 17:38  Güncelleme: 17:42
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Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, seçilmeleri halinde ilk 6 ay içinde Derik-Mazıdağı Ticaret ve Sanayi Odası Temsilciliği'ni hayata geçireceklerini duyurdu. Duyan, üyelerin merkeze gitme zorunluluğunun zaman kaybına yol açtığını belirterek, bürokrasiyi azaltmayı ve tüm ilçelerin kalkınmasını hedeflediklerini söyledi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, göreve seçilmeleri halinde ilk 6 ay içerisinde Derik- Mazıdağı Ticaret ve Sanayi Odası Temsilciliği'ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Duyan, yaptığı açıklamada Derik ve Mazıdağı'ndaki oda üyelerinin işlemler için merkeze gelmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun zaman ve iş gücü kaybına yol açtığını ifade etti.

Duyan, "Bugün Derikli ve Mazıdağlı bir tüccarımız, sanayicimiz oda ile ilgili herhangi bir evrak veya resmi işlem için sadece yolda ortalama 3 saatini harcıyor. Zamanın en kıymetli sermaye olduğu bu çağda, üyelerimize bu çileyi reva gören yönetim anlayışını kökten değiştirmeye geliyoruz. Göreve gelişimizle birlikte, 6 ay içerisinde Derik ilçemizde temsilciliğimizi açıyoruz. Bu adımla birlikte artık üyelerimizle kapı komşusu olacağız. İşlemler yerinde, hızla ve bürokrasiye boğulmadan çözülecek." dedi.

Ticaret ve sanayi odalarının vizyon sınırlarının doğru çizilmesi gerektiğini ifade eden Duyan, oda yönetimlerinin yalnızca rutin işlerle günü kurtaramayacağını savundu.

Her kurumun bu şehre borcu ve kendi sorumluluk alanı vardır diyen Duyan, şöyle devam etti:

"Belediyelerin görevi kaldırım taşı döşemek, yerel hizmeti götürmektir; Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevi ise üyelerinin makro sorunlarına yapısal ve küresel çözümler üretmektir. Biz vizyonumuzu mikro evrak işleriyle sınırlamıyoruz. Üyelerimizin lojistikten finansmana, bürokrasiden dijitalleşmeye kadar tüm makro sorunlarını yakinen takip eden bir yönetim anlayışıyla bu şehre nefes olmaya geliyoruz."

Mardin'i yalnızca merkezden ibaret görmediklerini belirten Duyan, tüm ilçelerin kalkınması için çalışacaklarını vurgulayarak, "Mardin'in her bir ilçesi, her bir üretim havzası bizim için aynı değerdedir. Sadece merkezde oturan değil, en uzaktaki üyemizin de hakkını, hukukunu ve konforunu koruyacağız" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi - Son Dakika
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