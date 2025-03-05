MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Eskimalatya Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Eskimalatya Esnafını Ziyaret Etti

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Eskimalatya Esnafını Ziyaret Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskimalatya'da bulunan esnafın sorunlarını dinleyerek, deprem sonrası yaşanan ticaret düşüşü ve biriken borçlar gibi konularda esnafın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

05.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskimalatya'da bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskimalatya esnaflarıyla bir araya geldi. Eskimalatya'nın tarihi ve kültürüyle Malatya için önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızın ilk yerleşim yeri olan Eskimalatya adeta şehrimizin kalbi konumunda. Burada bulunan esnaflarımızı tek tez ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledik. Şehrimizin genelinde olduğu gibi Eskimalatya esnafımızın da sorunları aynı. Deprem sonrası düşen ticaret hacminden onlarda nasiplerini alıyor. Mücbir sebep süresince biriken vergi, SGK ve BAĞKUR prim borçları esnafımızın belini bükmüş durumda. Hiçbirinin şu an ödeyecek durumu yok. Buradan devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyorum. Depremden büyük yaralar almış ancak şehrini terk etmeyerek faaliyetine devam eden şirketlerimizin biriken borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz. Açılacak bu temiz sayfa, esnafımız için yeni bir başlangıç olacaktır. Eskimalatya esnafımıza gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Deprem sonrası Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu Eskimalatya Meydan Çarşısı da buraya yakışır bir çalışma olmuş. Esnafımız adına belediye başkanımız Bayram Taşkın'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Eskimalatya esnafı da Başkan Sadıkoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Oğuzhan Başkanımızın ziyareti esnafımızı çok memnun etti. Başkanımızı yakından takip ediyoruz. Deprem sonrası bizlerin sorunlarını dile getirmede gösterdiği gayretten dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle mücbir sebep süresi 1 yıl bile olmadan bitecekti, başkanımızın gayretiyle uzadı. Biz başkanımızdan razıyız, Allah'ta kendisinden razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

Başkan Sadıkoğlu'na Eskimalatya ziyaretinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Duyar da eşlik etti. - MALATYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, malatya, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Eskimalatya Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:20:36. #7.12#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Eskimalatya Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.