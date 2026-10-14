MTSO Başkanı Sadıkoğlu, konteyner esnafı için 2026 sonuna kadar tahliye süresi istedi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçici ticaret alanlarındaki konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik tahliyelerin mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yıl sonuna kadar süre tanınmasını istedi.

6 Şubat depremlerinin ardından 21 metrekarelik konteynerlerde ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalışan işletmeler, aradan geçen üç yılı aşkın süreye rağmen ekonomik olarak toparlanma mücadelesi veriyor.

Şehir merkezindeki yeni çarşıların önemli bölümünün tamamlanması ve işyeri teslimlerinin başlamasıyla birlikte geçici ticaret alanlarındaki konteynerlerin boşaltılması için işletmelere tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ancak henüz yeni işyerine kavuşamayan çok sayıda işletmenin bulunması, tahliye sürecine ilişkin endişeleri artırdı.

"Her esnafımızın şartları aynı değil"

Yeni işyerlerinin tamamlanmasının ve teslimlere başlanmasının Malatya'nın ekonomik toparlanması açısından sevindirici olduğunu ancak tahliye sürecinde işletmelerin mevcut şartlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Depremin üzerinden üç yılı aşkın zaman geçti. Esnafımız bu süreçte 21 metrekarelik konteynerlerde ayakta kalmaya, ticaretini sürdürmeye, ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Şimdi yeni işyerlerinin teslim edilmesiyle birlikte konteynerlerin boşaltılması isteniyor. Elbette şehrimizin yeniden ayağa kalkmasını, esnafımızın kalıcı işyerlerine taşınmasını hepimiz istiyoruz. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken ciddi mağduriyetler var. Her esnafımızın şartları aynı değil" dedi.

"Hak sahibi olmayan esnafımız nereye gidecek"

Sadıkoğlu, "Bir kısım esnafımız yeni işyerine taşındı. Ancak hala hak sahipliği kapsamında işyeri teslim alamayan işletmelerimiz var. Deprem öncesinde kiracı olan, dolayısıyla yeni yapılan işyerlerinde hak sahibi olmayan esnafımız var. Bazı üyelerimize yeni işyerleri teslim edilmiş olsa da altyapı eksiklikleri nedeniyle buralar henüz ticari faaliyete uygun değil. Bir de ekonomik şartlar nedeniyle yeni bir işyeri kiralayabilecek durumda olmayan esnafımız var. Şimdi bu insanlara kısa süre içerisinde konteynerlerini boşaltmaları söyleniyor. Peki, bu işletmeler nereye gidecek. Ticaretini nerede sürdürecek. Çalışanlarının maaşını, ailesinin geçimini nasıl sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Konteynerlerin boşaltılması için yıl sonuna kadar süre tanınsın"

Sadıkoğlu, "Bizim talebimiz son derece açık ve makuldür. Konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerimize 2026 yılı sonuna kadar süre tanınsın. Bu süre içerisinde yeni işyerlerinin eksiklikleri tamamlansın, hak sahipliği ve teslim süreçleri sonuçlandırılsın. Hak sahibi olmayan, kiracı durumundaki esnafımızın da yeni işyerlerine erişebilmesi için çözüm yolları geliştirilsin. Hiçbir esnafımız gidecek yeri olmadan konteynerinden çıkarılmasın."

"Depremde işyerini kaybeden esnafımızı şimdi de ticaretinden koparmayalım"

"Bu şehirde esnafımız çok ağır bedeller ödedi. İşyerini, sermayesini, müşterisini kaybetti. Buna rağmen Malatya'yı terk etmedi, konteynerde de olsa ticaretini sürdürmeye çalıştı. Bugün yapılması gereken, bu mücadeleye destek olmaktır. Depremde işyerini kaybeden esnafımızı şimdi de ticaretinden koparmayalım. Bir işletmenin kepenk kapatması sadece o işletmenin değil, yanında çalışan insanların ve ailelerinin de mağdur olması demektir" ifadelerini kullandı.

"Son esnafımız kalıcı işyerine kavuşana kadar takipçisi olacağız"

Sadıkoğlu, "Malatya'nın yeniden ayağa kalkması, yalnızca binaların yükselmesiyle değil, o binaların içerisinde ticaretin yeniden canlanmasıyla mümkündür. Esnafımızın sesine kulak verilmesini, tahliye sürecinde aceleci davranılmamasını ve yıl sonuna kadar süre tanınmasını talep ediyoruz. Üyelerimizin yaşadığı mağduriyetleri her platformda dile getirmeye, son esnafımız kalıcı ve güvenli işyerine kavuşana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.