MTSO'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTSO'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi

MTSO\'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi
22.05.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, sanayide yeşil dönüşüm için 'Mersin Sanayi Zirvesi' düzenliyor.

Sanayide 'yeşil dönüşüm yılı' ilan eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), küresel ölçekte değişen sanayi dinamiklerini yerel düzeyde değerlendirmek amacıyla 'Mersin Sanayi Zirvesi' düzenlemeye hazırlanıyor. Konunun uzmanları, sanayiciler ve karar vericileri bir araya getirecek zirveyle sanayide yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin ele alınıp Mersin'in bu yeni süreçteki yerinin tanımlanması hedefleniyor.

MTSO koordinesinde geliştirilen Odak Mersin Projesi içerisinde yer alan 'Sanayi ve Teknoloji Odak Çalışma Kurulu' tarafından gündeme getirilen 'Mersin I. Sanayi Zirvesi'nin konu başlıklarının belirlenmesi için MTSO Sanayi Meslek Komite Üyeleriyle bir araya gelindi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır yönetiminde gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, yönetim kurulu üyeleri Gökben Gökbulut, İstiklal Koçyiğit ve İdris Üstemel ile sanayi komiteleri meclis ve komite üyeleri katıldı.

"Artık masadan değil sahadan konuşuyoruz"

Toplantının açılışında sanayi sektörünün içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin genel bir değerlendirme yapıp, MTSO'nun yeşil dönüşüm konusunda verdiği hizmet ve destekleri aktaran Başkan Çakır, hedeflerinin ihracatçı sanayicileri 1 Ocak 2026'dan itibaren devreye girecek 'Avrupa Yeşil Mutabakat' kriterlerine bugünden hazırlayabilmek olduğunu söyledi. Yeşil ve dijital dönüşme bugünden hazırlanan firmaların rekabet gücünü artırıp avantajlı konuma geçeceğini vurgulayan Çakır, "Ülkemiz sanayi üretiminde son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Çin'den İtalya'ya kadar en büyük sanayici ülke Türkiye. Güçlü bir sanayi kültürümüz var ama bu çizgiyi koruyabilmemiz önemli. 2026'dan sonra yepyeni bir süreç bizi bekliyor ve hazır olan kazanacak" dedi.

Bu doğrultuda MTSO olarak konularında uzman mühendis ve mentör ekiple sahaya indiklerini kaydeden Çakır, "Oluşturduğumuz ekip sanayicilerimizle birebir görüşüp yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, robotik üretimden karbon ayak izini düşürmeye kadar birçok konuda danışmanlık ve uygulama desteği veriyor" diye konuştu.

Artık masa başından teorik olarak anlatmak yerine direkt sahada firmalarla beraber olduklarını vurgulayan Çakır, amaçlarını ilgili kurum ve bakanlıkların yeşil ve dijital dönüşüm konusunda verdikleri desteklerinden daha fazla firmanın yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu desteklerin 2026 yılıyla tamamlanacağını hatırlatan Çakır, fırsatın kaçırılmaması için firmaların yanında olacaklarını vurguladı.

"MTSO olarak Mersin OSB'de Sanayi İrtibat Ofisi açtık"

Bu hedefler ışığında 'Mersin 1. Sanayi Zirvesi Sanayide Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu' ismiyle sektörün yeni sürecinin ele alınacağı bir zirve düzenlemeye hazırlandıklarını kaydeden Çakır, zirvenin içeriğinin hep birlikte planlanıp zenginleştirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Atölye 1886'dan Model Fabrika içinde kurulan sanayi irtibat ofisine, yeşil dönüşüm için sunulan mentörlük hizmetinden, danışmanlık hizmetlerine kadar odanın sanayiciye sunduğu birçok hizmet hatırlatıldı. Mersin OSB içinde yer alan Model Fabrika'da açtıkları MTSO İrtibat Ofisi'nde odanın sanayi departmanı uzmanlarının her gün dönüşümlü olarak hizmet sunduğunu kaydeden Çakır, bu yenilikçi hizmetle sanayicinin her türlü talep ve ihtiyacını yerinde karşılamaya başladıklarını dile getirdi.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle son buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
Soykırımla suçladı Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
Kahraman köpek ’Bob’ hayatını kaybetti Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi

18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
00:21
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
23:56
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
23:38
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
23:26
Havalimanında bir hayli eğlendi İrem Derici’den ilginç dans
Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
23:20
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
23:16
Gazze’ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 18:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: MTSO'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.