MTSO\'dan Yeşil Dönüşüm Zirvesi

Sanayide 'yeşil dönüşüm yılı' ilan eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), küresel ölçekte değişen sanayi dinamiklerini yerel düzeyde değerlendirmek amacıyla 'Mersin Sanayi Zirvesi' düzenlemeye hazırlanıyor. Konunun uzmanları, sanayiciler ve karar vericileri bir araya getirecek zirveyle sanayide yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin ele alınıp Mersin'in bu yeni süreçteki yerinin tanımlanması hedefleniyor.

MTSO koordinesinde geliştirilen Odak Mersin Projesi içerisinde yer alan 'Sanayi ve Teknoloji Odak Çalışma Kurulu' tarafından gündeme getirilen 'Mersin I. Sanayi Zirvesi'nin konu başlıklarının belirlenmesi için MTSO Sanayi Meslek Komite Üyeleriyle bir araya gelindi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır yönetiminde gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, yönetim kurulu üyeleri Gökben Gökbulut, İstiklal Koçyiğit ve İdris Üstemel ile sanayi komiteleri meclis ve komite üyeleri katıldı.

"Artık masadan değil sahadan konuşuyoruz"

Toplantının açılışında sanayi sektörünün içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin genel bir değerlendirme yapıp, MTSO'nun yeşil dönüşüm konusunda verdiği hizmet ve destekleri aktaran Başkan Çakır, hedeflerinin ihracatçı sanayicileri 1 Ocak 2026'dan itibaren devreye girecek 'Avrupa Yeşil Mutabakat' kriterlerine bugünden hazırlayabilmek olduğunu söyledi. Yeşil ve dijital dönüşme bugünden hazırlanan firmaların rekabet gücünü artırıp avantajlı konuma geçeceğini vurgulayan Çakır, "Ülkemiz sanayi üretiminde son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Çin'den İtalya'ya kadar en büyük sanayici ülke Türkiye. Güçlü bir sanayi kültürümüz var ama bu çizgiyi koruyabilmemiz önemli. 2026'dan sonra yepyeni bir süreç bizi bekliyor ve hazır olan kazanacak" dedi.

Bu doğrultuda MTSO olarak konularında uzman mühendis ve mentör ekiple sahaya indiklerini kaydeden Çakır, "Oluşturduğumuz ekip sanayicilerimizle birebir görüşüp yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, robotik üretimden karbon ayak izini düşürmeye kadar birçok konuda danışmanlık ve uygulama desteği veriyor" diye konuştu.

Artık masa başından teorik olarak anlatmak yerine direkt sahada firmalarla beraber olduklarını vurgulayan Çakır, amaçlarını ilgili kurum ve bakanlıkların yeşil ve dijital dönüşüm konusunda verdikleri desteklerinden daha fazla firmanın yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu desteklerin 2026 yılıyla tamamlanacağını hatırlatan Çakır, fırsatın kaçırılmaması için firmaların yanında olacaklarını vurguladı.

"MTSO olarak Mersin OSB'de Sanayi İrtibat Ofisi açtık"

Bu hedefler ışığında 'Mersin 1. Sanayi Zirvesi Sanayide Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu' ismiyle sektörün yeni sürecinin ele alınacağı bir zirve düzenlemeye hazırlandıklarını kaydeden Çakır, zirvenin içeriğinin hep birlikte planlanıp zenginleştirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Atölye 1886'dan Model Fabrika içinde kurulan sanayi irtibat ofisine, yeşil dönüşüm için sunulan mentörlük hizmetinden, danışmanlık hizmetlerine kadar odanın sanayiciye sunduğu birçok hizmet hatırlatıldı. Mersin OSB içinde yer alan Model Fabrika'da açtıkları MTSO İrtibat Ofisi'nde odanın sanayi departmanı uzmanlarının her gün dönüşümlü olarak hizmet sunduğunu kaydeden Çakır, bu yenilikçi hizmetle sanayicinin her türlü talep ve ihtiyacını yerinde karşılamaya başladıklarını dile getirdi.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle son buldu. - MERSİN