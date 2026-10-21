MTSO, Malatya'daki 6. Bölge teşviklerinin 2030 sonuna kadar uzatılmasını istedi - Son Dakika
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MTSO, Malatya'daki 6. Bölge teşviklerinin 2030 sonuna kadar uzatılmasını istedi

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MTSO, Malatya\'daki 6. Bölge teşviklerinin 2030 sonuna kadar uzatılmasını istedi
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MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2026'da sona erecek 6. Bölge teşviklerinin 2030 sonuna kadar uzatılmasını istedi. Sadıkoğlu, deprem sonrası Malatya'nın üretim ve istihdam için teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

6. Bölge teşviklerinin 31 Aralık 2026'da sona ereceğini hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teşviklerin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep ederek, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Malatya'nın üretime, yatırıma ve istihdama her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" mesajını verdi.

2018 yılından bu yana Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6. Bölge Teşviklerinden yararlanan Malatya'da, teşvik süresi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.Sürenin her defasında son tarihe yaklaşıldığında uzatılmasının yatırımcı açısından belirsizlik oluşturduğuna dikkat çeken MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teşviklerin birer yıllık uzatmalarla gündeme gelmesi yerine daha uzun vadeli bir takvime bağlanması gerektiğini vurguladı.

Malatya'nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmasında önemli rol oynayan 6. Bölge teşvikleri için uzatılma çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyamızın önünü görebilmesi, yatırım kararlarını güvenle alabilmesi ve istihdamını sürdürülebilir şekilde planlayabilmesi gerekiyor. Her yıl teşviklerin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir belirsizlik yaşanması, yatırımcıların uzun vadeli kararlarını güçleştiriyor. Talebimiz, 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasıdır" dedi.

6 Şubat depremlerinin Malatya'nın ekonomik ve ticari yapısında ağır tahribata yol açtığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, şehrin yeniden yapılanma sürecinin yalnızca konut ve iş yerlerinin inşasıyla tamamlanamayacağını, üretimin ve istihdamın da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Deprem sonrasında işletmelerin bir yandan faaliyetlerini sürdürmeye, diğer yandan kayıplarını telafi etmeye çalıştığını belirten Sadıkoğlu, yatırım teşviklerinin bu süreçte önemli bir destek unsuru olduğunu ifade ederek, "Malatya'nın deprem öncesindeki ekonomik gücüne yeniden ulaşabilmesi için üretim çarklarının daha güçlü dönmesi, mevcut işletmelerin kapasitesini artırması ve yeni yatırımların şehrimize kazandırılması gerekiyor. Bunun yolu, yatırımcıya güven veren, uzun vadeli ve öngörülebilir bir destek politikasından geçiyor. Deprem sonrası ihya ve yeniden yapılanma ihtiyacımız devam ediyor. Bu nedenle teşviklerin önemi azalmadı, aksine daha da arttı" mesajını verdi.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın yeniden güçlü bir üretim ve istihdam merkezi haline gelmesi için yatırım ortamını destekleyen politikaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılına kadar uzatılmasını talep etti.Taleplerini resmi yollarla Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, 6. Bölge teşviklerinin uzatılması konusunda iktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekillerine çağrıda bulunarak, konunun ilgili bakanlıklar ve TBMM nezdinde takip edilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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