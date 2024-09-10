MTSO Dijital Dönüşüm Yol Haritasını Hazırlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Dijital Dönüşüm Yol Haritasını Hazırlıyor

MTSO Dijital Dönüşüm Yol Haritasını Hazırlıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO'nun geleceği şekillendirmeye yönelik projelerini paylaştı. Çakır, sanayi ve lojistik başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritasını hazırladıklarını belirtti. Ayrıca, geleceğin işlerine yönelik teknoloji tabanlı uygulamalı eğitim merkezi projesiyle Mersin'in dijital dönüşümünü hazırlayacaklarını ifade etti.

10.09.2024 12:45
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Sanayi ve lojistik başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritamızı hazırlıyoruz" dedi.

Başkan Çakır, katıldığı bir programda, MTSO'nun geleceği şekillendirmeye yönelik projelerini paylaştı. 'Gelecek aslında bugündür' anlayışıyla çalıştıklarını belirten Çakır, "İş dünyası olarak o kadar hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz ki artık geleceği tahmin etmek değil geleceğe hazır olmak gerekiyor. Nasıl bir geleceğe sahip olacağımız bugün yaptıklarımıza bağlı. Biz de MTSO olarak bu vizyonu gören kurumların başındayız. Bu kapsamda 'MTSO Atölye 1886' bir vizyon ürünüdür. Bir öğren-dönüş merkezi olan 'Atölye 1886' ile atılan adım her gün yeni bir yenilik ve gelecek projesi ortaya koyuyor. Bu projelerden biri de 'Mersin İlinde Geleceğin İşlerine Yönelik Teknoloji Tabanlı Uygulamalı Eğitim Merkezi Projemiz'. Mersin'de geleceğin işlerine yönelik Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle hayata geçirdiğimiz bir proje. Burada neler yapılacak derseniz; Mersin'de hem gelecekteki üretim şeklini belirleyecek hem de geleceğin mesleklerine yönelik insan kaynağını hazırlayacak. Mersin'in bu konudaki dijital dönüşümünü hazırlayacak" dedi.

"Robotik teknolojiler insanları mesleksiz bırakmayacak"

Yüksek teknolojinin insan ihtiyacını yok edeceği yönünde karamsar düşünceler olduğunu ancak kendilerinin bunu doğru bulmadıklarını dile getiren Çakır, robotik teknolojilerin gelişeceğini ancak insanın her zaman merkezde olacağını ifade etti. Bu süreçte mesleklerin değişeceğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını vurgulayan Çakır, "Tehlikeli ve ağır işleri insanlar yapmayacak. Gri yaka denilen daha çok kontrol eden operatörler olacak. Robotları tasarlayan, programlayan yöneten insanlar olacak. Robotik teknolojiler insanları mesleksiz bırakmayacak. Tehlikeli, yorucu sıkıcı işleri robotlar yapacak" diye konuştu. Bu kapsamda Atölye 1886'da robot ve kobot eğitimi verdiklerini ifade eden Çakır, "Bu, insanla robotun birlikte çalışarak birlikte hareket etmesi politikası. Yine insanın yönettiği daha ağır işleri robota verdiği bir kol olarak düşünün. Birlikte hareket ediyorlar. Birlikte paketleme yapıyorlar, imalatı yapıyorlar ama insan robot kolunu yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe dair daha net planlamalar yapabileceğiz"

Verinin önemine de değinen Çakır, veri olmadan planlama yapılamadığını kaydetti. Bu çerçevede Mersin olarak önce teknolojideki durum tespitini yaptıklarını anlatan Çakır, şöyle devam etti: "Biz de firmalarımız Endüstri 4.0'da nerede onu tespit etmek amacıyla analiz çalışması yaptık. Böylece sanayideki yol haritasını nasıl oluşturabileceğimizi belirlemek istedik. Türkiye'de ilk kez bir kent kendi Sanayi 4.0 yol haritasını hazırlıyor. Sanayi ve lojistik başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritamızı hazırlıyoruz. Sanayi 4.0'ı hazırlarken dijital dönüşümün de bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Bu çalışmalar, Mersin'in bütünsel dijital dönüşüm eylem planına da büyük destek verecek bir çalışma olacak. Elinizde doğru veri yoksa doğru dönüşemezsiniz, dönüşüm gerektiğini anlayamazsınız ve gelecek planı yapamazsınız. İşte 'Dijital Yetkinlik Dönüşümü Saha Analizi Raporu' çalışması, Mersin özelinde imalat firmalarımız başta olmak üzere dikkatli ve titiz şekilde yapılan bir analiz çalışmasıdır. Firmalarımızın dijital yetkinlik durumunu belirleyen bir saha çalışmasıdır. Artık elimizde bir veri var ve bu veriyi kullanarak geleceğe dair daha net planlamalar yapabileceğiz."

"Firmalarımızın sadece yüzde 2'si yüksek teknoloji üretim yapıyor"

Firmaların teknolojik durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Karnemiz maalesef çok iç açıcı değil ama durumu bilmeliyiz ki geleceği planlayabilelim. Firmaların yüzde 53'ü üretimlerinde düşük teknoloji kullanıyor. Yüzde 25'i orta düşük teknoloji, yüzde 20'si orta yüksek teknolojili üretim yapıyor. Mersin firmalarımızın sadece yüzde 2'si yüksek teknoloji üretim yapıyor. Amacımız firmalarımızın teknoloji seviyelerini bir üst seviyeye çıkartmak. Bunu yükseltmek için ne gibi çalışmalar yapacağımızı ayarlayacağız. Proje kapsamında; Türkiye ölçeğinde dijital dönüşümü destekleyecek ve geleceğin mesleklerine yönelik insan kaynağını yetiştirecek 3 ayrı laboratuvar kurulacak. Bu aynı zamanda, hayal ettiğimiz yenilikçi mesleki eğitimin destekçisi olacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO Dijital Dönüşüm Yol Haritasını Hazırlıyor - Son Dakika

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