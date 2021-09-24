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Müdür Göksoy'dan yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Müdür Göksoy'dan yapılandırma uyarısı

24.09.2021 16:23
Müdür Göksoy'dan yapılandırma uyarısı, System.String[]

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Genel Sekreteri Cengiz Aras ile bir araya geldi.

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Genel Sekreteri Cengiz Aras ile bir araya geldi.

Müdür Göksoy, ziyarette SGK'ya borcu olanların 30 Eylül 2021 tarihine kadar borçlarını yapılandırabileceğini söyledi. Göksoy, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait bazı SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin müracaatların devam ettiğini ve 30 Eylül tarihinde sona ereceğini belirtti. İl Müdürü Göksoy, "2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerini kapsıyor. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 10'unun en son 1 Kasım 2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021'e kadar peşin ödenmesi halinde yüzde 90 Yİ-ÜFE silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin en son 31 Aralık 2021'de peşin ödenmesi halinde yüzde 50 Yİ-ÜFE silinecektir. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir" dedi.

Göksoy, işverenlerin e-sigorta kanalıyla veya bizzat 4/b sigortalılarının ise e-devlet aracılığıyla, posta yoluyla ya da kuruma müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.

Yapılandırmanın önemine değinen Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras da, üyeleri yapılandırmadan faydalanmaya davet etti. Aras, "Bugün bizleri ziyaret eden ve 7256 sayılı yapılandırmayla ilgili bizleri bilgilendiren SGK İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Üyelerimiz bu yapılandırama ile ağır borç yüklerinden azda olsa kurtulabilecekler. Buradan üyelerimizi yapılandırmadan faydalanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Müdür Göksoy'dan yapılandırma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Ticaret, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Göksoy'dan yapılandırma uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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