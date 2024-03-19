Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Yerel Tohum Dağıttı

Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar tüm Türkiye'ye 18 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı için dikimi yapılan, 120 çeşit yerel türden oluşan 1 Milyon tohumun dağıtımını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi böylece bugüne kadar ülke genelinde 19 Milyon yerel tohum dağıtım rakamına ulaştı.
"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganı ile Cumhuriyet'in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde 976 ata tohumu envantere alındı. Bu yerel tohumlardan elde edilen 120 çeşit ata tohumunun dağıtımı 1 Şubat 2024'de başladı ve Cumhuriyet'in 100.yılında 1 Milyon tohum dağıtıldı.
Dünya'da ve Türkiye'de tarımın, yerel tohumun öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarım alanında Muğla'da çok önemli hizmetler yaptıklarını, bu yatırımlar, toprağına sahip çıkan üreten köylü ile Muğla'nın tarımda söz sahibi olmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Gürün; "Muğla'mız topraklarında filizlenen 19 Milyon yerel tohum ülkemizin kadim topraklarında hayat buldu. Türkiye'nin en donanımlı yerel tohum merkezini kurduğumuz tarım şehri Muğla'mızın bereketli topraklarında ürettiğimiz, testlerini yaptığımız yerel tohumlarımızın 81 ilimizde toprakla buluşması bizleri mutlu ederken aynı zamanda gururlandırıyor. Çünkü ülkemizin geleceğinin tarımda olduğunu biliyor, üreten köylümüzün emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA
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