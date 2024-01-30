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Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 İlçede 3 Bin 261 Km Yol Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 İlçede 3 Bin 261 Km Yol Çalışması Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede toplamda 3 bin 261 km yol çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında birinci kat, ikinci kat, sıcak asfalt ve parke kaplama gibi farklı yöntemler kullanıldı. Toplamda 1 milyar TL yatırım yapılan bu çalışmalar ile vatandaşlara modern ve güvenli yollar sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 İlçede 3 Bin 261 Km Yol Çalışması Yaptı
30.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
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13 ilçesi 569 mahallesi olan Muğla'da sorumluluğunda 2 bin 346 km yol olan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda yaklaşık 1 Milyar TL yatırımla birinci kat, ikinci kat, sıcak asfalt, parke kaplama olmak üzere 3 bin 261 km yol çalışması ve 162 km otokorkuluk çalışması yaptı.

Bodrum'dan Seydikemer'e 2 bin 346 km yol ağı olan Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bugüne bu yollarda asfalt çalışması, bakım, onarım, tabela, çizgi, otokorkuluk çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu yollarda 1094 km 1.kat sathi, 1811 km 2.kat sathi, 278,80 km bitümlü sıcak karışım ve 76 km de parke çalışması olmak üzere toplam 3 bin 261 km yol çalışması yaptı.

13 İlçede Modern ve Güvenli Yollar Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Bodrum'da sorumluluğundaki 175 km yol ağında 246 km asfalt çalışması, 20,7 km de oto korkuluk çalışması yaptı. Dalaman ilçesinde 116.5 km yolda 161 km asfalt, Datça ilçesinde 63.6 km yolda 99 km asfalt, 25.5 km otokorkuluk, Fethiye ilçesinde 154.30 km yolda 187 km asfalt, 8.34 km otokorkuluk, Kavaklıdere 42,10 km yolda 71 km asfalt, 5.48 km otokorkuluk, Köyceğiz ilçesinde 182.6 km yolda 269 km asfalt, 15.34 km otokorkuluk, Marmaris ilçesinde 91 km yolda 201 asfalt, parke, 28 km otokorkuluk, Menteşe ilçesinde 391,5 km yolda 556 asfalt ve parke, 27 km otokorkuluk, 4,5 km bisiklet yolu, Milas ilçesinde 453,50 km yolda 502 km asfalt ve parke, 21,70 otokorkuluk, Ortaca ilçesinde 83,3 km yolda 120 km asfalt ve parke, Seydikemer ilçesinde 343 km yolda 418 km asfalt ve parke, Ula ilçesinde 88,9 km yolda 126 km asfalt ve parke, Yatağan ilçesinde 161,10 km yolda 230 km asfalt ve parke, 6,89 km otokorkuluk çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 İlçede 3 Bin 261 Km Yol Çalışması Yaptı - Son Dakika
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