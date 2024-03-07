Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum\'da Altyapı Yatırımlarını Tamamladı

Ekonomi

Muğla tarihinin en büyük altyapı yatırımını yapan Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da 433,5 Milyon TL maliyetle tamamlanan Gümbet-Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi kapasite artışları yatırımlarının açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum altyapısına 433.5 milyonluk yatırım daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi'ni 9 bin 900 metreküp mevcut kapasitesini 29 bin 900 metreküp güne, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesini de 2 bin 500 metreküpten 9 bin 900 metreküpe çıkararak 200 bin nüfusa hitap eder hale getirdi. 400 Milyon 197 bin yatırımla modernize edilen tesisler ileri teknoloji atıksu arıtma teknolojisine sahip hale geldi. Güvercinlik İçme suyu arıtma tesisi de 33.5 Milyon TL yatırımla 40 bin metreküp kapasiteden 53 bin metreküpe çıkarıldı. Modernizasyon çalışması ile tesis günlük 70 bin kişinin su ihtiyacını karşılar hale getirildi.

Başkan Gürün, "DSİ'ye arızalı hatların borcunu silin tüm sistemi yenileyelim dedik kabul görmedi. HDPE hatların borcunu sildiler burada yaptığımız çalışmalarla patlakları %85 azalttık"

Açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum'da yaşanan su sorunları için DSİ'ye arızalı hatların borcunu silmeleri durumunda tüm sistemi yenileme teklifinde bulunduklarını ancak bu teklifin kabul görmediğini söylerken HDPE hatların DSİ tarafından borcunun silindiğini ve bu hatlarda yaptıkları çalışmalarla patlakları %85 azalttıklarını vurguladı. Gürün, "Bodrumumuzun önemli konularından biri de su konusu. Şuan da yeni binalara su durum belgesi vermiyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Bodrum'da suyumuz yetersiz. Şuan yetkim olsa imarı durdururum. Altyapı ve içme suyu sorunları giderilip yavaş büyüme sağlanması lazım. Bu Bodrum'u geleceğe taşırken riskli bir durum oluşturuyor. Bodrum çok fazla göç alan bir kent haline geldi. DSİ hatları ile ilgili 10 yıldır mücadele veriyoruz. Üniversiteler ve bilimsel kuruluşların raporlarına göre hatların defolu olduğu ortaya kondu. Ancak dava hala devam ediyor. Biz patlayan defolu malın parasını ödemeye devam ediyoruz. Bizim istediğimiz bu defolu maldır borcunu silin ve biz tüm sistemi yenileyelim. Normalde kendileri yapmaları gerekiyor ama biz bundan vazgeçtik. Büyükşehir olarak yapalım diyoruz. Nitekim HDPE denilen boruların borcunu almayacaklarını söylediler ve hemen bunları yenilemeye başladık şimdi oradaki patlakları yüzde 85 oranında azalttık. Yine basınç düzenlemeleri ile ilgili ek ödenek oluşturarak su çıkmayan yerlere su çıkarmaya başladık. Biz bu hatlar için hem borcunu ödeyip hem yenilersek kamu zararı oluştururuz ve bu nedenle cezalandırabilirler. O nedenle borcu silinen yerlerde çalışma yaptık" dedi.

Başkan Gürün konuşmasına şu şekilde devam etti; "Geyik Barajını satın almak için müracaat ettik. Buranın suyu Termik Santrallerde kullanılıyor. İçme suyu niteliğindeki suyun burada kullanılması doğru değil. Hep beraber bu su bizim denmeli. Bizim Barajı satın alacak gücümüz var ve ödemesini yaparız. Mumcular Arıtma tesisimizde arttığımız su, tarımsal sulama için uygun nitelikte. Biz dedik ki tesisten çıkan suyu tarımsal sulamaya verelim Mumcular Barajındaki suyu ise içme suyu olarak Bodrum'a verelim. Ancak maalesef buna da izin verilmedi. Bodrum'da su kesilmesi utanç verici ancak çözüm için tüm paydaşların çalışması gerekiyor" dedi. - MUĞLA