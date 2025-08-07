Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Ulaşımda Yeni Dönem

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Toplu taşıma ağını genişleten Büyükşehir, 11 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 49 yeni otobüs hattı kurdu. Bununla birlikte Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motoru seferi, Güllük-Kıyıkışlacık arasında da feribot seferi başlatarak, ulaşımda deniz yolunu da devreye aldı.

Toplamda 51 yeni hat vatandaşların hizmetine sunulurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi kara ve deniz ulaşımını bir arada planlayarak daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmayı hedefliyor.

Yeni hatlar, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan güzergahlarda hizmet vermeye başladı. Hem şehir içi hem kırsalda toplu taşımanın güçlendirilmesiyle birlikte, vatandaşların farklı ulaşım alternatiflerine kolaylıkla erişmesi sağlanıyor.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın Ulaşımını Kolaylaştırmaya Kararlıyız"

Muğla'nın her köşesinde yaşayan vatandaşların toplu ulaşıma daha rahat, güvenli ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni otobüs hatlarımız ve feribot seferlerimizle birlikte ulaşım ağımızı daha da genişlettik. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin merkeze ulaşımı artık daha kolay ve düzenli hale geldi. Deniz yolu seferleriyle birlikte kara ulaşımıyla uyumlu, erişilebilir ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyoruz.

Amacımız sadece yolları değil, yaşamı da birbirine bağlamak. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilere, çalışanlara, yaşlılara ve tüm vatandaşlarımıza konforlu hizmet sunmak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni hatlarımız Muğlamıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA