Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Yeni Dönem

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Ulaşımda Yeni Dönem
07.08.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 11 ilçede 49 yeni otobüs hattı kurdu ve deniz yoluyla ulaşımı artırmak için yeni feribot seferleri başlattı. Yeni hatlar, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Toplu taşıma ağını genişleten Büyükşehir, 11 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 49 yeni otobüs hattı kurdu. Bununla birlikte Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motoru seferi, Güllük-Kıyıkışlacık arasında da feribot seferi başlatarak, ulaşımda deniz yolunu da devreye aldı.

Toplamda 51 yeni hat vatandaşların hizmetine sunulurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi kara ve deniz ulaşımını bir arada planlayarak daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmayı hedefliyor.

Yeni hatlar, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan güzergahlarda hizmet vermeye başladı. Hem şehir içi hem kırsalda toplu taşımanın güçlendirilmesiyle birlikte, vatandaşların farklı ulaşım alternatiflerine kolaylıkla erişmesi sağlanıyor.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın Ulaşımını Kolaylaştırmaya Kararlıyız"

Muğla'nın her köşesinde yaşayan vatandaşların toplu ulaşıma daha rahat, güvenli ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni otobüs hatlarımız ve feribot seferlerimizle birlikte ulaşım ağımızı daha da genişlettik. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin merkeze ulaşımı artık daha kolay ve düzenli hale geldi. Deniz yolu seferleriyle birlikte kara ulaşımıyla uyumlu, erişilebilir ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyoruz.

Amacımız sadece yolları değil, yaşamı da birbirine bağlamak. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilere, çalışanlara, yaşlılara ve tüm vatandaşlarımıza konforlu hizmet sunmak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni hatlarımız Muğlamıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:46:27. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.