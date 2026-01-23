Muğla Büyükşehir 2026 yılında 3 milyon ata tohumu dağıtacak - Son Dakika
23.01.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganıyla kurduğu Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biri olarak ata tohumlarını kayıt altına alıp, 22 milyon tohum dağıtımı gerçekleştiriyor. 2026 itibarıyla 3 milyon yerel tohumun daha üreticilere ulaşması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi ile ata tohumlarını yaşatmaya ve ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganıyla kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Merkez bünyesinde bugüne kadar 976 çeşit ata tohumu kayıt altına alınmış durumda. Sebze tohumlarının yanı sıra orman tohumları, kaba yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki tohumlarının da yer aldığı geniş envanter, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine önemli katkı sunuyor.

22 Milyon ata tohumu toprakla buluştu

Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimlerinin tamamlanmasının ardından laboratuvar ortamında analiz edilerek her yıl Şubat ayında ücretsiz olarak 81 ile dağıtılıyor. Merkez, bugüne kadar Türkiye genelinde 81 ile toplam 22 milyon yerel tohumu toprakla buluşturdu.

3 Milyon tohum 81 ilde üreticilerle buluşacak

Ata tohumlarının yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla da 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumu yeniden üreticilere ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin En kapsamlı yerel tohum merkezi

Yerel Tohum ve tıbbi-aromatik bitkiler alanında bilimsel ve sürdürülebilir hizmet sunan merkez; 4 bin 700 metrekarelik alanda kurulu Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi-Aromatik Bitki Parselleri, eğitim alanları, distilasyon tesisi ve bünyesindeki üç laboratuvar ile Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olma özelliğini taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarına sahip çıkarak yerel üretimi desteklemeyi, tarımsal mirası korumayı ve yerel tohumları ulusal ölçekte yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, "Envanterimizde 976 çeşit ata tohumu bulunmaktadır. Merkezimizde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama işlemleri bittikten sonra laboratuvarda analizleri yapılarak her yıl Şubat ayı itibariyle ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yerel tohum merkezimiz bugüne kadar 81 ile 22 milyon ata tohumu dağıttı. 2 Şubat 2026 tarihi itibariyle 108 çeşit tohumla yaklaşık 3 milyon yerel tohumu toprak ile buluşturacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Başkan Aras, yerel tohumların, bu toprakların hafızası olduğunu, ata tohumlarına sahip çıkmak; üreticinin bağımsızlığını korumak, sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak demek olduğunu açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

