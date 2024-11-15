Muğla Çimento'dan Açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Çimento'dan Açıklama

Muğla Çimento A.Ş., basında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

15.11.2024 09:59
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MUĞLA Çimento Sanayi A.Ş. son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberler, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Muğla Çimento Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde şirketimiz Muğla Çimento A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olan, Entegre Çimento Fabrikası yatırımı ile alakalı olarak, bazı basın-yayın organlarında, tamamı ile kasıtlı ve tümü ile gerçeğe aykırı iddia ve beyanlara dayanan haberler üzerine, bu bilgilendirmenin yapılması zarureti doğmuştur.

"Bahse konu haberlerde; 'şirketimiz tarafından yürütülen çalışmaların devamı halinde bölgedeki 6 köyün ortadan kalkacağı, hali hazırda yürütülen ÇED sürecinin de hukuka aykırı ve geçersiz olduğu' iddia edilmiş ise de planlanan proje herhangi bir yerleşim yerini ortadan kaldırmadığı gibi, en yakın yerleşim yerine de kilometrelerce mesafededir. Bu nedenle değil 6 köyün, bir tek köy evinin dahi projeden etkilenmesi söz konusu değildir. ÇED sürecinin devamına ilişkin müracaatların 'geçersiz' olduğunu beyan edenlerin, hukuk ve mevzuat hakkında uzak yakın ilgi ve bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır.

"Muğla Çimento A.Ş. olarak her zaman hukuk süreçlerini sükunetle takip etmiş, kaybettiğimiz ya da kazandığımız davalarda mahkeme kararlarına saygı duyarak mevzuat ve hukuk neyi emretmişse o yönde davranmayı şiar edinmiş iken, karşımızda dava kazandıklarında 'hukuk zaferi', kaybettiklerinde ise 'sermayenin hakimleri ve savcıları' söylemlerini dile getiren hukuk tanımaz bir güruhun sesi olan bu basın kuruluşlarının habercilik anlayışla karşı karşıya olduğumuzu Muğla halkına belirtmek isteriz.

"Hedeflenen yatırım, bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan son teknoloji ürünü ve çevreye son derece duyarlı bir yatırımdır. Bilinmesini isteriz ki, kullandığımız teknolojiyi ve alınan çevresel tedbirleri her platformda, büyük bir memnuniyetle halkımızla paylaşmaya da hazırız."

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Çimento'dan Açıklama - Son Dakika

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