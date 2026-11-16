Muğla'da 13 bin 974 araç Ekim'de devredildi, kayıtlı araç sayısı 801 bin 82 oldu - Son Dakika
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Muğla'da 13 bin 974 araç Ekim'de devredildi, kayıtlı araç sayısı 801 bin 82 oldu

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Muğla\'da 13 bin 974 araç Ekim\'de devredildi, kayıtlı araç sayısı 801 bin 82 oldu
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TÜİK'in Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Muğla'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 801 bin 82'ye çıktı ve bir önceki döneme göre yüzde 2,28 arttı. Ekim'de noterler aracılığıyla 13 bin 974 aracın devri yapıldı; devredilen araçların 8 bin 129'unu otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 801 bin 82'ye yükseldi. Kentte araç sayısında bir önceki döneme göre yüzde 2,28 artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Muğla'daki araçların 297 bin 548'ini otomobiller oluştururken, 328 bin 750 motosiklet, 99 bin 286 kamyonet, 44 bin 31 traktör, 13 bin 166 kamyon, 11 bin 383 minibüs, 4 bin 88 otobüs ve 2 bin 830 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Ekim ayında 13 bin 974 aracın devri yapıldı

Muğla'da Ekim ayında noterler aracılığıyla devri gerçekleştirilen motorlu kara taşıtı sayısı ise 13 bin 974 oldu.

Devri yapılan araçların 8 bin 129'unu otomobiller, 2 bin 959'unu motosikletler, 1 bin 962'sini kamyonetler, 376'sını traktörler, 228'ini minibüsler, 211'ini kamyonlar, 62'sini otobüsler ve 47'sini özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.

Kaynak: İHA
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