Muğla'da defne bahçeleri 2 bin dönüme ulaştı, üretici 50 bin lira kazanabiliyor - Son Dakika
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Muğla'da defne bahçeleri 2 bin dönüme ulaştı, üretici 50 bin lira kazanabiliyor

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Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığının 2015'te başlattığı projesiyle hibe destekli defne üretimi yaygınlaştı, ilde yaklaşık 2 bin dönüm bahçe oluşturuldu. Bu alanlardan yılda 2 bin ton ürün alınırken uygun bahçeler üreticiye yıllık 50 bin liranın üzerinde net gelir sağlayabiliyor.

Muğla'da hibe desteklerle yaygınlaştırılan defne yetiştiriciliği, atıl arazilerin üretime kazandırılmasına ve kırsal gelirin artırılmasına katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015'te başlatılan "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kentte çiftçilere defne fidanı dağıtılarak yeni bahçeler oluşturuldu.

Defne yaprakları baharat ve uçucu yağ üretiminde değerlendiriliyor. Defneden elde edilen ürünler, gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinin yanı sıra çeşitli sektörlerde kullanılıyor.

Defne bahçeleri 2 bin dönüme ulaştı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, defne yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman Bakanlığının 2015'te başlattığı projeyle yaygınlaştırıldığını söyledi.

İlde yaklaşık 2 bin dönüm defne bahçesi bulunduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yılda 2 bin ton civarı ürün elde edildiğini dile getirdi.

Defnenin 3 yılda bir hasat edildiğini söyleyen Baydar, üreticilere yüzde 75 ila yüzde 100 oranında hibe destek sağlandığını ifade etti.

Baydar, defnenin farklı iklim ve arazi koşullarında yetiştirilebildiğine dikkati çekerek, bitkinin özellikle verimsiz arazilerin değerlendirilmesi ve çiftçi gelirlerinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Defne üretiminin artırılmasıyla ormanlık alanlardaki "toplama baskısının" azaltılmasının da hedeflendiğini belirten Baydar, kültür ortamında yetiştirilen ürünlerle verim ve kalitenin yükseltildiğini ifade etti.

Baydar, bir dekara yaklaşık 150 defne fidanı dikilebildiğini, uygun koşullardaki bahçelerin üreticiye yıllık 50 bin liranın üzerinde net gelir sağlayabildiğini söyledi.

İl Müdürü Baydar, şunları kaydetti:

"Defnenin yaprak ve dalları gıda, kozmetik, kimya ve ilaç sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Bitki, sabun, uçucu yağ, kolonya ve parfüm gibi ürünlere dönüştürülüyor. Türkiye, dünya defne ihtiyacının yüzde 90-95'ini karşılıyor. Defne ihracatından 2024'te yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde edilirken 2026'da bu rakamın 75 milyon dolara ulaşması bekleniyor."

Kadın kooperatiflerinin de defne ve diğer tıbbi aromatik bitkilerden çeşitli ürünler geliştirdiğini ifade eden Baydar, bu çalışmaların ürünlere katma değer kazandırdığını dile getirdi.

Baydar, Muğla'yı aromatik ve tıbbi bitkilerin üretildiği, işlendiği ve pazarlandığı bir "kümelenme merkezi"ne dönüştürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi??????.

Kaynak: AA
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