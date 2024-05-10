Muğla'da Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Eğitimi Tamamlandı

Muğla\'da Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Eğitimi Tamamlandı

Muğla Valiliği ve MUTSO iş birliğinde gerçekleştirilen Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi eğitimi, Muğla'da gastronomi turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Eğitimde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, pazarlaması ve gastronomi turizmi ile entegrasyonu gibi konular ele alındı.

10.05.2024 16:26
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Muğla Valiliği ve MUTSO iş birliğinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Muğla Ticaret İl Müdürlüğü katkılarıyla iki gün süren "Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi" eğitimi tamamlandı.

Coğrafi işaretli ürünler odağında Muğla'da gastronomi turizminin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen GastroMuğla projesi kapsamında Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Eğitimi düzenlendi.

9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde coğrafi işaretli yöresel ürünlerin de yer aldığı çeşitli stantlar kuruldu.

Eğitim açılış konuşmasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, deniz, kum, güneş turizmi ile bilinen ve bu konumunu büyük bir güçle koruyan Muğla'nın, bunun haricindeki değerlerinin de hak ettiği yere gelmesi konusunda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini vurguladı. Karakuş, "Muğla, medeniyetlere başkentlik yapmış köklü tarihiyle, antik kentleri ve ören yerleriyle, pek çok sporsal faaliyete uygun coğrafyasıyla,12 ay alternatif turizm faaliyetlerine uygun iklimiyle ve tabi ki eşsiz lezzetleriyle çok avantajlı bir konuma sahip. Muğla'nın 31 coğrafi işaretli ürününün 8 tanesi Odamız tarafından tescillenmiş olup, 7 ürün için daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla'nın, sahip olduğu avantajlı şartlarda bilinirliğinin arttırılmasına ve güçlü bir Muğla markası oluşturmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç doğrultusunda yapılacak her çalışmanın içerisinde yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

2 gün süren eğitimde, Prof. Dr. Selçuk Burak Hasıloğlu, Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Zengin ve Hamza Kocatepe, gastronomik ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasına yönelik öneriler, dijital pazarlama stratejileri, Muğla ilindeki coğrafi işaretli ve başvuru süreci devam eden ürünler, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ve tanıtımı, coğrafi işaretli ürünlerde başarılı uygulama örnekleri, coğrafi işaret ve gastronomi turizmi entegrasyonu, bölgesel iş birlikleri ve ortaklıklar, coğrafi işaret temel kavramlar, başvuru, tescil ve denetim süreçleri, başvuru sonrası süreçler ve takibi, gastronomi turizmi nedir, gastronomi turizmi pazarının analizi, eğilimler ve pazarlama yaklaşımları, coğrafi işaretli ürünlerle birlikte gastronomi turizmi etkinlikleri geliştirme, Muğla'nın gastronomi turizmine entegre edilebilecek coğrafi işaret potansiyeli, gastronomi turizmi için özel lezzet rotaları önerileri konularında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Muğla Valiliği ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen eğitime Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Vali Vekili ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Vali Yardımcısı Murat Sarı, MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, kadın kooperatif üyeleri ile seyahat acenteleri temsilcileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Gastromuğla-Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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