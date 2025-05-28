Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı

Muğla\'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı
28.05.2025 14:18
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Muğla'da 2015'ten beri süren projeyle ilk sakız hasadı gerçekleştirildi, üretim yaygınlaştırılacak.

Muğla'da, 2015 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kurulan ilk sakız bahçelerinde hasat zamanı geldi. Aradan geçen on yılın ardından, hasat olgunluğuna ulaşan ağaçlarda ilk kez sakız hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat etkinliği, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Sabahattin Yaraşlıoğlu'na ait kapama sakız bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden konu uzmanı Mehmet Tutar da katıldı.

Sakız hasadı hakkında bilgi veren Tutar, Muğla'nın sakız yetiştiriciliği için son derece uygun iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, "2015 yılından bu yana bu bahçelerin tüm kontrollerini birlikte gerçekleştirdik. Hasat için en uygun dönem Mayıs ayı sonunda başlıyor ve Muğla özelinde yılda 1 ila 3 hasat yapılabiliyor. Gelir getirici bu ürün için bahçe tesislerinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise konuşmasında sakız ağacının tarihi ve ekonomik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarih boyunca Sakız Adası ile özdeşleşmiş bu değerli bitki, geçmişte İzmir'in Çeşme Yarımadası'nda da yoğun olarak bulunmaktaydı. Günümüzde ise ekonomik anlamda yalnızca Sakız Adası'nda üretimi yapılmaktadır. Ancak son yıllarda İzmir ve Muğla illerinde kurulan yeni bahçelerle bu üretim yeniden canlandırılıyor. Sakız ağacından elde edilen ve 'mastic' olarak bilinen doğal reçine; gıda, ilaç ve kozmetik sanayi başta olmak üzere 60'tan fazla alanda kullanılmaktadır."

Baydar, sakız üretiminin potansiyeline de değinerek, "Ağaçlar 6-7 yaşından itibaren ürün vermeye başlar ve 12-15 yaşlarında en yüksek verim seviyesine ulaşır. Bu dönemde bir ağaçtan yılda 300 ila 1000 gram arasında sakız elde edilebilir. Bir kilogram sakızın piyasa değeri ise kalitesine göre 15 ila 20 bin TL arasında değişmektedir" dedi.

İl genelinde yaklaşık 100 dekarlık alanda sakız üretimi yapıldığını belirten Baydar, Kavaklıdere ve Yatağan hariç tüm ilçelerde üretimin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Ula ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde yabani sakız ağaçlarının aşılandığı projeyi de başarıyla tamamladıklarını belirtti. Ula, Fethiye ve Datça ilçelerinde budama ve fidan üretimi konularında eğitimler düzenlendiğini, 2025 Kasım ayında ise 1500 adet tüplü sakız fidanının üreticilere dağıtılacağını aktardı.

Baydar sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakız ağacı yavaş büyüyen ve sabır gerektiren bir bitkidir. Ancak gastronomiden tıbbi kullanıma kadar geniş bir alanda değerlendirilen bu ürün, henüz ülkemizde yeterli düzeyde üretilememekte ve iç talep ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle sakız yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve Türkiye'yi bu alanda yeniden söz sahibi yapmak amacıyla projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Etkinlikte ayrıca İl Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, ilçe müdürleri ve üreticiler de yer aldı. Katılımcılara çizim yöntemiyle sakız hasadı uygulamalı olarak gösterildi ve çoğaltma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Bahçe, Tarım, Ula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da İlk Sakız Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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