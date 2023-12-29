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Muğla'da İncir Üreticisi Kadınlara Destek - Son Dakika
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Muğla'da İncir Üreticisi Kadınlara Destek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu' projesi tamamlandı. Proje kapsamında incir yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere kerevet ve incir fidanı dağıtıldı. Kadın üreticiler, projenin kendilerine yeni bilgiler öğrettiğini ve daha kaliteli incir üretmek istediklerini belirtti. Programa Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Aydın İncir Araştırma Enstitü Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Muğla\'da İncir Üreticisi Kadınlara Destek
29.12.2023 - 16:51,
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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu' projesi tamamlanırken, son eğitim çalışması Dalaman'da yapıldı. Programda incir yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere 200 adet kerevet (kurutma sepeti) ve 400 adet incir fidanı dağıtıldı.

İlk konuşmayı üretici kadınlar adına Döndü Karagöz yaptı. Konuşmasında "Kadın üreticilere verilen desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Proje ile çok yeni bilgiler öğrendim. Bunları en kısa sürede hayata geçirerek daha kaliteli ve daha çok incir üretmek istiyorum. Tüm kadınları proje ve desteklerden faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

Aydın İncir Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Birgül Ertan konuşmasında projenin adının çok anlamlı olduğuna belirterek, "Kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi bölgeyi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum. Bir kadın idareci olarak kadın üreticilerimize her zaman pozitif bir ayrımcılığımız var" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Tandoğan Uysal, "Bu projemizde 2023 yılında Enstitümüzün de desteği ile çiftçi kadın dreticilerimizeeğitim verdik incir üretmi ile ilgili. İşlemesi, yetiştirilmesi, hastalık ve zararlıları ile ilgili olarak. Bununla birlikte toplam 11 mahallemizde bin 470 incir fidanını üreticilerimiz ile buluşturduk. Bugün de 220 kerevit kurutma sepeti ve 400 fidanı üreticelirimiz ile buluştur cağız. Dalaman inciri Dalaman'da Bin 500 dekar alanda 600 tonluk bir üretim potansiyeline sahip. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim sağlıyor. Türkiye ortalaması 32 kilogram iken Dalaman incirinde bu oran 38 kilograma kadar çıkıyor" dedi.

Dalaman İlçesinde yapılan programa Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Tandoğan Uysal, Aydın İncir Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Birgül Ertan, Ziraat Odası Başkanı Aydın Çepel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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