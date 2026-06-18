Muğla\'da Konut Satışları Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2026 konut satış istatistiklerine göre, Muğla'da gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik devam etti. Kent genelinde Mayıs ayında toplam Bin 344 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK'in Mayıs 2026 verilerine göre Muğla'da konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre Bin 796'dan Bin 745'e düştü. Satışların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluştururken, kentte Mayıs ayında 191 iş yeri satışı da gerçekleşti.

Satışı yapılan konutların 388'i ilk el satış olarak kayıtlara geçerken, 956'sı ikinci el konutlardan oluştu. İş yeri satışlarında ise Muğla'da Mayıs ayında toplam 191 iş yeri satıldı. Bu satışların 66'sını birinci el iş yerleri oluştururken, 125'i ikinci el iş yeri satışı olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mayıs ayında 28 konut satıldı

Öte yandan yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında da Muğla üst sıralardaki yerini korudu. Mayıs 2026 döneminde yabancılara 28 konut ve 1 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Yabancılara yapılan konut satışlarında Muğla, Antalya ve Mersin'in ardından Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Muğla'nın özellikle turizm potansiyeli, yaşam kalitesi ve yatırım fırsatları nedeniyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. - MUĞLA