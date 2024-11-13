Muğla\'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bin 500 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ile yetkili sendika arasında imzalandı.

Sözleşme törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sendika Genel Sekreteri Savaş Çerkez, Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Denetleme Kurulu Başkanı Salih Yıldız, Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Atabey, Muğla Şube Başkanı Yücel Kılınç ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan sosyal denge sözleşmesi tavan oran alan 10 bin 384 TL uygulandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan Bin 500 memuru kapsayan sosyal denge sözleşmesi her 6 ayda memur zammı oranında artacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda mesai arkadaşlarına en yüksek oranda destek olmak için tüm şartları zorladıklarını söyledi ve herkesin emeğinim karşılığını alacağını belirtti. Başkan Aras; "Vatandaşlarımıza birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları onlara hissettirmemek için tüm şartları zorluyoruz. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alan, tüm konsantrasyonunu işine veren, Dünya Kenti Muğla için büyük bir gayretle çalışan mesai arkadaşlarımıza bu imzaladığımız denge sözleşmesi hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA