Muğla'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Muğla\'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, 1500 memuru kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Sözleşme ile memur zammı oranı her 6 ayda bir artacak.

13.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bin 500 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ile yetkili sendika arasında imzalandı.

Sözleşme törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sendika Genel Sekreteri Savaş Çerkez, Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Denetleme Kurulu Başkanı Salih Yıldız, Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Atabey, Muğla Şube Başkanı Yücel Kılınç ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan sosyal denge sözleşmesi tavan oran alan 10 bin 384 TL uygulandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan Bin 500 memuru kapsayan sosyal denge sözleşmesi her 6 ayda memur zammı oranında artacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda mesai arkadaşlarına en yüksek oranda destek olmak için tüm şartları zorladıklarını söyledi ve herkesin emeğinim karşılığını alacağını belirtti. Başkan Aras; "Vatandaşlarımıza birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları onlara hissettirmemek için tüm şartları zorluyoruz. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alan, tüm konsantrasyonunu işine veren, Dünya Kenti Muğla için büyük bir gayretle çalışan mesai arkadaşlarımıza bu imzaladığımız denge sözleşmesi hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Memur zammı, Belediye, Politika, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
22:29 HÜRJET’in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu
22:19 Jose Mourinho’yu dev kulübe önerdiler Jose Mourinho'yu dev kulübe önerdiler
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 16:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.