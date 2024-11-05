Muğla'da MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş. Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş. Kuruldu

Muğla\'da MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş. Kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizcilikle ilgili tüm faaliyetlerin tek çatı altında toplanması amacıyla MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş.'yi kurdu. Yeni şirket, ilçe belediyeleri ve denizcilik meslek odaları temsilcileriyle birlikte yönetilecek.

05.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vaatlerinden birini daha gerçekleştirerek denizcilikle ilgili tüm faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanacağı MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş'nin kurulmasını sağladı.

Muğla denizlerinde başta liman işletmeciliği, deniz yolu yolcu taşımacılığı ve deniz araçlarından atık alınması olmak üzere denizcilikle ilgili hizmetlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın direktifleri ile yeni kurulan MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülecek.

MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş, 4 Kasım 2024 günü gerçekleştirilen ilk genel kurulunda denizcilikle ilgili meslek odaları ve ilçe belediyelerinin temsilcilerini de içerecek şekilde şirket yönetimini belirledi.

MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden"in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu yeni şirkette; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Şube Müdürü Cem Hodoğlugil olurken Bodrum Meclis Üyesi Niyazi Atare, Fethiye Meclis Üyesi Ali Özgür Kullukçu, Marmaris Meclis Üyesi İlkay Şimşek, Bodrum DTO Başkanı Orhan Dinç, Fethiye DTO Başkanı İlkay Tugay ve Marmaris DTO Başkanı Halil Bağlı ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu'nun yaptığı ilk toplantıda hali hazırda Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan kıyı tesislerinin durumu, yapılacak yatırımlar ve tesislerin işletilmesine yönelik temel politikalar masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın direktifleri doğrultusunda, limanlar artık ilçe belediyeleri ve sektör temsilcilerinin doğrudan katılımıyla ve ortak akılla yönetilecek.

Başkan Aras; "Denizlerle ilgili kararları denizciler, dernekler, odalar birlikte verecek"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras 2024 Yerel seçimlerinde Denizcilik A.Ş'nin kurulacağını vaat etmiş ve konuyla ilgili 25 Mart 2024 tarihinde şunları söylemişti; "Taksiyi, dolmuşu, otobüsü, 50 metre motor yatıda aynı şirketin yönetmesini doğru bulmuyoruz. Fethiye, Marmaris, Bodrum limanları içinde barındıran Denizcilik A.Ş'yi kuracağız. Denizcilik A.Ş. yönetimine Deniz Ticaret Odalarımızdan, denizciler derneğinin uygun gördüğü arkadaşlara yönetim kurullarında görev vererek, görev aldırarak, yönetim kurullarına yerleştirerek kendi kararlarını kendileri vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Aras, Denizcilik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da MUTTAŞ Denizcilik Hizmetleri A.Ş. Kuruldu - Son Dakika

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