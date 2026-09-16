Muğla'da trafiğe kayıtlı taşıtların başında 325 bin 559 motosiklet geliyor - Son Dakika
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Muğla'da trafiğe kayıtlı taşıtların başında 325 bin 559 motosiklet geliyor

Muğla\'da trafiğe kayıtlı taşıtların başında 325 bin 559 motosiklet geliyor
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TÜİK'in Ağustos ayı sonu verilerine göre Muğla'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 794 bin 584'e ulaştı. Taşıt dağılımında 325 bin 559 motosiklet ilk sırada yer alırken, onu 294 bin 321 otomobil takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı sonu itibarıyla illere göre motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı. Verilere göre Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 794 bin 584'e ulaştı.

Motosiklet sayısı 325 bin 559'a ulaştı

Muğla'da trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımında 325 bin 559 motosiklet ilk sırada yer alırken, motosikleti 294 bin 321 otomobil takip etti. Kentte ayrıca 99 bin 410 kamyonet, 43 bin 919 traktör, 13 bin 116 kamyon, 11 bin 329 minibüs, 4 bin 136 otobüs ve 2 bin 794 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Ağustos ayında 13 bin 744 aracın devri yapıldı

TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre Muğla'da devri yapılan araç sayısı 13 bin 744 olarak gerçekleşti. Devri yapılan araçların 7 bin 422'sini otomobiller oluştururken, 3 bin 660 motosiklet, bin 865 kamyonet, 309 traktör, 208 minibüs, 172 kamyon, 67 otobüs ve 41 özel amaçlı motorlu kara taşıtı devredildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da trafiğe kayıtlı taşıtların başında 325 bin 559 motosiklet geliyor - Son Dakika

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