Muğla'da Üniversite Ring Sefer Ücreti 1 TL'ye Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Üniversite Ring Sefer Ücreti 1 TL'ye Düştü

Muğla\'da Üniversite Ring Sefer Ücreti 1 TL\'ye Düştü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçimden önce öğrencilere vaat ettiği üniversite ring sefer ücreti 1 TL'ye düşürüldü. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı hatlarda da ücret 1 TL olarak belirlendi.

28.05.2024 18:10  Güncelleme: 18:12
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL'ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL'ye düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi ile; Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy, Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs, Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi- Turgutreis Yurdu-Kampüs, Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı) ve Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy hatlarında öğrenci tarifesi 1 TL'ye düşürüldü.

28 Mayıs Salı günü itibari ile uygulamaya alınan yeni toplu taşıma ücreti ile karşılaşan öğrenciler mutluluklarını gizleyemedi.

Matematik Bölümü 2.sınıf öğrencisi Bilge Öğreten ring seferlerinden sonra diğer seferlerin de 1 TL olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Bilge Öğreten; "12 buçuk liraydı. Sıkıntı yaşıyorduk gidiş-dönüş 25 lira olmasından dolayı. Teşekkür ederiz Başkanımıza" dedi.

PDR 3. Sınıf öğrencisi Sena Bayraktar, "Çok güzel olmuş. Neredeyse 25 lira ödüyorduk gidip gelmek için. Sadece okula gidip geliyorduk. Güzel oldu. Otobüslerin öğrencilere 1 liraya düşmesi çok güzel olmuş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencisi Emel Nur merkeze gitmek için kartını bastığını ve 1 TL alındığını görünce yanlış olduğunu zannederek şaşırdığını söyledi. Emel Nur; "Normalde daha pahalıydı. 12 buçuk liraydı. 1 lira alınca çok şaşırdım. Yanlışlık oldu sandım. Mutlu etti açıkçası. Daha önce 12 buçuk lira veriyorum diye kent merkezine gitmeyi çok tercih etmiyordum. 1 lira daha avantajlı geliyor öğrenci bütçesine. Artık kent merkezine gönül rahatlığı ile gidebilirim Durumu öğrenince çok mutlu oldum. Fiyatlar nedeni ile merkeze çok gitmiyorduk bundan sonra gönül rahatlığı ile gidebilirim"

Sosyoloji Bölümü 2.sınıf öğrencisi Ecem Nur Boztepe okula ulaşmak için iki otobüs değiştirdiğini ve ailesinden gelen parayı buna göre ayarlamak zorunda kaldığını söyledi. Ecem Nur Boztepe; "Ailemin gönderdiği belli bir bütçe var. Tek başıma yaşıyorum burada. Günlük gidip gelmem 50 lirayı buluyordu. Kendimden kısmam gerekiyordu. Bundan sonra daha güzel olacak" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Üniversite Ring Sefer Ücreti 1 TL'ye Düştü - Son Dakika

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